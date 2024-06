La concentración parcelaria del Canal de Manganeses, aún sin definir las fincas

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, aclara que la Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses tiene pendiente con el Ayuntamiento de Benavente informar cuál es la zona regable que se incluye en la concentración parcelaria prevista. El presidente de la comunidad, José Aurelio, explicaba que tras la aprobación de la Junta de Regantes del Canal de Manganeses, se puso en contacto con ayuntamientos para pedirles el acuerdo plenario para la concentración parcelaria.

Este es un trámite necesario para la modernización del sistema que pasaría de tomar el agua del Órbigo para hacerlo desde el río Tera. Ademas de avanzar en la concentración parcelaria, otros trámites necesarios serían la actualización del proyecto de modernización, redactado hace ya más de dos décadas y los trámites necesarios a realizar ante Medio Ambiente.

"En su día contactaron conmigo y me pidieron una reunión y me enviaron solicitud que se lo pasé a los servicios técnicos. Necesitaban conocer la zona que se incluye en la concentración parcelaria. No siempre afecta a toda la zona regable. Necesitamos más datos. Aunque otros ayuntamientos no necesitan más datos, la zona a delimitar es necesaria", explica la primer edil. "Que nos determinen cuál es la zona para que a su vez lo estudien los técnicos y veamos la viabilidad".

Asegura Beatriz Asensio que desde el Ayuntamiento de Benavente se le dará la "mayor celeridad a este trámite para llevarlo a pleno, no tiene sentido demorarlo, pero necesitamos la información que les hemos solicitado".

Además de conocer el terreno la solicitud de los técnicos incluye también el Plan de Modernización previsto para esta actuación. "No podemos llevar a pleno nada, habrá que saber qué vamos a aprobar, aunque estoy segura de que la viabilidad no va a ser un problema", explica.