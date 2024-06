La archiconocida reina de la novela romántica, Megan Maxwell y la escritora juvenil Sandra Miró han protagonizado en la tarde de ayer en Benavente un encuentro con sus lectores. La expectación ha estado latente durante toda la tarde a las puertas de la Biblioteca Municipal en que se han hecho largas colas para poder conversar un rato con las autoras y lograr la firma de algunos de los aclamados libros. Madre e hija han tenido un trato cercano con los lectores ya no sólo de Benavente sino llegados de distintos puntos de la geografía regional, de lugares como Medina de Rioseco, Ponferrada, Salamanca o Zamora, además de los pueblos de la comarca.

Varios momentos de la firma de libros y el encuentro con los lectores. | Eva Ponte / Eva Ponte

Maxwell es una prolífica escritora del género romántico que ha publicado más de cincuenta novelas, además de cuentos y relatos en antologías colectivas. Al encuentro celebrado en Benavente ha llegado con su hija, Sandra Miró. Maxwell explicó que estos encuentros con sus lectores y lectoras es "un momento muy bonito, porque vienen a vernos las personas que cuando sale un libro van a comprarlo. Las que me apoyan todos los días en redes sociales para que siga escribiendo".

Megan Maxwell y Sandra Miró conversan con sus lectores sobre su obra literaria / Eva Ponte

Maxwell escribe y crea historias sobre mujeres que demuestran que "eso del sexo débil está obsoleto y anticuado" y fruto de ello es su saga de "guerreras" que no dejan indiferente a ningún lector.

Megan Maxwell y Sandra Miró conversan con sus lectores sobre su obra literaria / Eva Ponte

Internet y las redes sociales "bien utilizadas te dan muchas herramientas para difundir y dar a conocer tu trabajo", asegura Megan a este periódico. "Las redes tienen sus pros y sus contras, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque hay gente muy influenciable y hay que utilizarlas bien y con cabeza", añade Sandra Miró. "Siempre intentamos dar mensajes claros", señala y "positivos", recalca Megan.

En la conversación con este medio, habla Megan de su libro favorito, "Hola ¿te acuerdas de mí?" y su vinculación con la música. Dice la escritora que "la música es algo que en nuestra casa está a la orden del día. Escribimos con música. Este libro se lo escribí a mi madre, es su historia de amor, pero con un final de película. Es el libro más especial de todos los que tengo".

En cuanto a su saga de "Guerreras" explica que "cuando escribí el primer libro de la saga "Deseo concedido" ni siquiera publicaba novelas, lo escribí para mí. De hecho la protagonista se llama Megan. Yo me creé un universo de cómo me hubiera gustado que fuese mi vida si yo hubiera nacido en el siglo XIII. Hoy en día, ir por el noveno libro de la saga es una pasada. Y está yendo muy, muy bien. Y estoy liada con el décimo que saldrá el año que viene".

Megan no deja de escribir. Y explica que "cuando escribes, vas hilando, vas cogiendo técnica y, en mi caso, estoy escribiendo el décimo libro de las Guerreras y acabo de terminar el libro que va a salir en Navidad y que no tiene que ver nada con ellas".

Sandra, por su parte, valora el contacto con los lectores. "A todo escritor o escritora le gusta que reconozcan su trabajo, que le diga el lector si se ha visto representado en algún personaje o si le pasó lo mismo que a Clara en "Ese algo especial". Explica esta escritora que "estoy agradecida de que la gente me dé la oportunidad y se anime a leer mis libros de novela juvenil, que juvenil no es que sólo sea para gente joven, lo puede leer cualquiera".

Hablan con este medio también de su inspiración. Sandra explica que "la inspiración me viene de todo un poco. Si nos inspiramos en lo que vivimos todos, en la realidad, en lo que podemos vivir cuando salimos por esa puerta, es cuando podemos conseguir que el lector o lectora se vea reflejado o identificado con el personaje, y cuanto más real sea, más puede entrar en la historia". Indica esta escritora que "es lo que más intento buscar, personajes reales, con temas de hoy en día".

Megan también habla de la inspiración y asegura que "a mí me inspira mucho la música, mis amigos, venir a Benavente. Me inspira cualquier cosa, todo lo que me va sucediendo".

La escritora Megan Maxwell aborda también la novela erótica y señala que "hablando de sexo siempre existirá el tabú. No me puedo quejar porque la gente que se acerca a mis libros se acerca igual a una novela de guerreras que a una novela erótica, tengo la gran suerte de que las personas que me leen tienen la mente bastante abierta. Pero gustar a todos es imposible".

Maxwell asegura que cuando comenzó escribiendo libros nunca imaginó que podría llegar a tener tal repercusión. "Llevo 14 años publicando, pero llevo escribiendo como treinta y tantos años. La diferencia de años son los que llevo buscando oportunidades en editoriales donde siempre me cerraban las puertas. Todo esto que me está pasando, me está pasando porque no lo he buscado y porque lo estoy disfrutando tanto que me pregunto ¿qué más me puede pasar? .... está lo de los libros, mi hija escribe y me van a hacer una película, vamos a hacer una serie ... lo disfruto tanto que sólo pienso... vamos a por lo siguiente".

