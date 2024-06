La atractiva zona de esparcimiento y baño de Camarzana, lista para el verano

Camarzana de Tera ya está listo para albergar la llegada de visitantes en verano, un turismo de interior a zonas donde no hay playa, pero sí piscinas naturales y zonas de baño que nada tienen que envidiar a otras áreas de costa mucho más masificadas. La zona de baño de Camarzana es un área recreativa y de esparcimiento que se llama La Barca y está ubicada a algo menos de un kilómetros del casco urbano. Y si el tiempo acompaña es uno de los parajes naturales más concurridos de la comarca de Los Valles de Benavente durante los meses estivales.

El acceso a esta zona se realiza en las inmediaciones del viaducto ubicado en el tramo de carretera de Camarzana a Pumarejo y algunos vecinos acceden a la pradera y área de baño realizando un paseo desde el pueblo por el recorrido que está acondicionado en uno de los laterales de esa carretera.

Aunque acaba de comenzar el verano, en este pueblo se puede disfrutar del chiringuito ya desde Semana Santa. Además, hay caudal suficiente para el baño puesto que la presa portátil que instalan cada año en la zona para aumentar ese caudal se coloca en el río Tera desde el 30 de abril hasta el 30 de septiembre. "Tenemos agua siempre", explica el primer edil, Jaime Panizo, aunque lo cierto es que la temperatura del agua hace que los bañistas se lo piensen aún durante unos días antes de atreverse a entrar en este tramo del Tera.

En las últimas semanas sí se han realizado las labores de mantenimiento del espacio que es uno de los atractivos del patrimonio natural de Camarzana y de los pueblos del Valle del Tera. Hay un amplio espacio para el baño y zona verde.

"Este año no hemos incorporado novedades en la zona, pero las labores de mantenimiento del césped, de las parrillas y demás siempre se hace para que la gente lo pueda utilizar sin problema. La idea es que más adelante podamos reponer bancos y mesas para la zona de descanso, porque son estructuras de madera que con el paso del tiempo se han ido estropeando y eso es algo en lo que tenemos que invertir, pero este año no se ha hecho nada de ese tipo".

También la zona de juegos de los niños necesita mejoras, pero no ha sido posible acometerlas para este verano por parte del Ayuntamiento de la localidad. Ya el pasado año le denegaron una subvención para implementar el equipamiento de la zona infantil, y este año no se ha podido destinar ninguna partida para esta actuación. No obstante, sí hay un área de juegos en la zona y también el chiringuito ofrece para todos los servicios.

Explica el alcalde que en esta zona es habitual la llegada de familias y grupos de amigos campistas que año tras año eligen este paraje para pasar parte de sus vacaciones. "Para ellos disponemos de una zona con duchas. Hay también caravanas y autocaravanas pero lo cierto es que no es una zona habilitada para este turismo, no disponen de la posibilidad de cambiar las aguas sucias, por ejemplo".

Cuatro parrillas hacen las delicias de familias y grupos de amigos que optan por degustar en la zona sus platos elaborados. "Siempre que la temperatura lo permita, ya que está más limitado por el riesgo de fuego".

En esta zona hay también un área de pesca sin muerte en un espacio social de pesca.

