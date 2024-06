Jornada de Salud Mental en Benavente : La prevención, indispensable para envejecer «con salud»

La II Jornada de Salud Mental dedicada al equilibrio y bienestar en la tercera edad, celebrada en Benavente abordó las principales herramientas para fomentar la buena salud mental de la personas, incidiendo en temas tan actuales como la soledad no deseada, la ayuda de las nuevas tecnologías, o el impacto de la nutrición en la salud «interior».

Del impacto de la nutrición en la salud mental habló Paula Crespo, responsable de la Unidad de Nutrición y Obesidad del Grupo Recoletas Salud en Zamora. Crespo puso el énfasis en la importancia de la prevención.

«El deterioro cognitivo es algo inherente a cumplir años, todos envejecemos pero no todos lo hacemos igual. Hay factores que no podemos modificar, como la edad o la genética. Pero es verdad que el estilo de vida, cómo comemos, lo que comemos o cómo nos movemos, es modificable». Reseñó que el deterioro cognitivo es muy frecuente y «si hay algo que podamos hacer para prevenirlo por qué no hacerlo».

Sin la base, todo los extras que hacemos no es que no sirvan de nada pero no tienen el impacto que debería tener. «Una buena alimentación, hidratación, ejercicio físico y peso adecuado ayuda a prevenir y mejorar el estado de salud».

La directora de Enfermería de la Escuela Universitaria de Zamora, María José Fermoso, puso sobre la mesa el cambio demográfico actual. «La revolución de la longevidad es un logro, pero hay que envejecer bien, hay que aumentar la esperanza de vida saludable», señaló y explicó el proyecto «Soliedad» que desarrolla la Escuela de Enfermería.

Una iniciativa que comenzó como un estudio del CNIE con la participación de enfermeras y profesores de Enfermería jubilados para el estudio de la soledad en sesenta personas y que ha servido para realizar actuaciones de prevención.

El proyecto hoy en día ha evolucionado y cuenta entre los voluntarios con estudiantes de Enfermería y la participación de personas mayores. «Son líneas de actuación basadas en expectativas de las personas mayores respecto a sus relaciones sociales. Necesitan contribuir al aprendizaje y desarrollo de las personas más jóvenes y necesitan el respeto. Esa inclusión activa dentro de lo que es el entorno. Se han ido programando actividades intergeneracionales, teniendo en cuenta la opinión y participación de esas personas dentro del proyecto».

Asistentes a la jornada en la Casa de Cultura La Encomienda. | E. P. / Eva Ponte

En la jornada hubo lugar a una mesa redonda, moderada por la directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Begoña Galache, en la que se abordaron varios aspectos como los cambios en las relaciones con la familia, la discriminación por edad a la hora de recomendar prácticas saludables en materia de alimentación o de atender los problemas de salud.

En esta mesa redonda, además de Paula Crespo y María José Fermoso intervino María José Viñas, psicóloga de Intras quien puso de relieve el proyecto de esta fundación con las personas mayores.

Enumeró actuaciones como los talleres de memoria, la vida activa como método de prevención, «las generaciones actuales de personas mayores están cambiando y están más preparadas». Habló de una «parte muy novedosa» como es el «meeting centre», donde las personas que inician su deterioro cognitivo, acuden a estos centros y hacen ejercicios cognitivos, trabajo social. «Lo cierto es que estas personas lo primero que abandonan es la parte social», puntualizó. Y añadió una parte de nuevas tecnologías como el complemento «perfecto «donde no vamos a poder llegar. No puede ser la herramienta principal, pero no hay que desecharla, La aplicación cognitiva nos permite la atención sostenida de manera más amena para la persona».

La jornada se cerró con la intervención de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, quien puso de relieve que es «fundamental recordar que no estamos solos y pedir ayuda no nos hace débiles, sino que nos hace fuertes. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestro cuerpo. Hagamos del autocuidado y la comprensión hacia los demás una prioridad en nuestras vidas». Hizo énfasis en «promover la empatía y el entendimiento a quienes luchan por su salud mental»