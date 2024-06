Benavente: La ABTE hace balance del Congreso de Toros de Cuerda de Beas de Segura

“Es dificil expresar con palabras lo vivido en el pasado XIX Congreso de Toros de Cuerda celebrado en Beas de Segura”, explica el presidente de la ABTE (Asociación Benaventana del Toro Enmaromado), Javier Justel, en el balance del evento en el que ha estado presente Benavente.

La expedición empezó a llegar el pasado jueves por la tarde donde “llevamos los productos típicos de la comarca benaventana que se sortean en una megacesta donde cada población hace sus aportaciones al sorteo que tiene lugar el sábado del Congreso”.

El viernes por la mañana, comienza la participación con la instalación de un expositor con lo más identificativo de Benavente, maroma y fotos de la tradición del toro enmaromado.

Por la mañana, reunión de la Federación Nacional en que Benavente y Chiva entregaron la solicitud para albergar en 2027 el XXII Congreso de Toros de Cuerda. “La ABTE presentó el dossier en representación de Benavente, con el respaldo de Ayuntamiento de Benavente, Diputación Provincial de Zamora y Junta de Castilla y León”, explica Justel. “Salimos de la reunión muy contentos y esperanzados para en el encuentro que se celebrará en La Rápita (Tarragona),se lleve a cabo una votación entre los integrantes de cada asociación de la Federación en apoyo a estas solicitudes”, añadió. Aún está por definir la fecha de esa asamblea, pero se espera que sea entre febrero y marzo.

“La tarde del viernes disfrutamos viendo sueltas de reses a su estilo tradicional, sueltas realizadas directamente del yugo de trabajo y viendo su bravura. Seguido de la exhibición de Ohanes, Arroyo del Ojanco y los Propios de Beas de Segura, que también soltaron un toro a su estilo”.

Exhibición de Benavente

En la jornada del sábado, a las 9 horas comenzaron las exhibiciones de Yuncos, Teruel, Amposta, Godelleta, Ontinyent, Benamahoma y Benavente que presentó un toro de la ganadería Caña Hermosa, llamado “Macaco”.

“La exhibición empezó deslucida pues salió del camión frío y parado, y dándonos a saber que no lo iba a poner fácil. Cuando se dispuso, arrancó por la calle de los palos pero ese fue todo el juego que dio, pues solo quiso derrotar los palos y bidones y no quiso correr en ningún momento. Pasada más de media hora (límite establecido por la organización) y sin poder mover el astado de la mitad del recorrido, hubo que enchiquerarlo, en el corral de una casa particular (preparados los tienen para sus fiestas de abril de San Marcos).No pudimos realizar nuestra tradicional argolla”, explica Justel.

Pasado el mal trago por la deslucida exhibición, siguió la celebración en la plaza del Ayuntamiento donde se presento a Mariló Montero como embajadora del Congreso y desde ahí se realizo un desfile de asociaciones donde la ABTE dio color bailando y cantando con una charanga ý “mostrando cómo son nuestros desfiles de peñas”.

Acabó la asociación el desfile en el expositor donde se repartieron más de mil raciones de arroz a la zamorana, gracias a la donación realizada por el Ayuntamiento para la elaboración de los platos. “Fue un éxito total entre los asistentes”.

La tarde del sábado siguió con exhibiciones de Chiva, Grazalema, Turis, La Rápita, Lodosa y las vacas de Palazuelo de Vedija y Cuenca.

“Este fue nuestro momento triste, pues uno de los nuestro fue corneado por el toro de Grazalema mientras realizaban su exhibición”, señala Justel.

El domingo, más exhibiciones a cargo de Santa Bárbara, Gaucín, Gestalgar, Carcabuey y Arroyo del Ojanco, que soltaron un sobrero para completar la exhibición que no pudieron finalizar el viernes.

Tras estas muestras se soltaron cinco toros juntos y los sacaron a su estilo tradicional, todos ellos por las calles de Beas.

En el acto de clausura en el Teatro Ragio se dio a conocer que Amposta (Tarragona) albergará el XXI Congreso de Toros de Cuerda en 2026. Decisión tomada sin necesidad de votación ya que ha sido la única candidatura y cumplía los requisitos para su celebración.

La ABTE entregó su detalle al pueblo de Beas y recibió uno de esta localidad y La Rápita cogió el testigo para organizar el Congreso de 2025.