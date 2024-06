IU Benavente denuncia "el mal uso municipal" de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Izquierda Unida Benavente ha denunciado lo que considera "un mal uso municipal" de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género después de conocerse que la Concejalía de Cultura empleará parte de este dinero público en la presentación y firma de libros de dos escritoras.

Benavente cuenta con una asignación de 15.715,63 euros para reforzar medidas de prevención, detección, atención y protección integral frente a las violencias contra las mujeres. "Fondos que no deben ser destinados a otras actividades amparadas en supuestas acciones de concienciación", sostiene IU.

El Ayuntamiento de Benavente, a través de Igualdad y la Concejalía de Cultura, ha programado con cargo a los fondos asignados desde el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, la presentación y firma de libros por las escritoras Megan Maxwell y Sandra Miró, explica la Coalición.

Retirada del Punto Violeta

"Sin entrar a valorar la presentación ni a las autoras en el marco de la violencia de género, desde Izquierda Unida de Benavente consideramos que esa actividad se debe de realizar con otros fondos, y no con los derivados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", afirma.

"Esta organización política siempre ha denunciado que los fondos asignados son escasos, sobre todo los destinados a ayuntamientos de menos de cien mil habitantes, ya que no permiten contrataciones ni actuaciones extendidas en el tiempo; pero eso no puede ser excusa para una buena gestión de los mismos", dice y opina que la retirada del Punto Violeta y los espacios seguros en las peñas y bares durante las fiestas del Toro Enmaromado, ha sido, no solo, un despropósito, sino que ha evidenciado la nula sensibilidad de este Ayuntamiento ante la lucha contra la violencia machista; el aumento de agresiones en las fiestas son un ejemplo. Los puntos violetas no solo son lugares seguros para las mujeres, sino también un muro de contención para posibles agresores", agrega.

La coalición recuerda que la violencia machista "es una violencia estructural que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo" y "negar o blanquear la violencia machista solo ayuda al auge de esta". "El Gobierno del PP y VOX en la Junta de Castilla y León -prosigue- fue pionero en negar al feminismo y recortar en políticas para favorecer a las mujeres; la ultraderecha ha impuesto su agenda negacionista y esta se refleja en todas las actuaciones y actividades que se emprenden en la Comunidad Autónoma".

Izquierda Unida concluye exigiendo a equipo de Gobierno de PP y Vox "que se tome en serio la lucha contra la violencia machista y destine los fondos del Pacto de Estado a su finalidad. Reclama también "que se atienda y se ejecute la moción que se presentó en el Ayuntamiento por parte de PSOE e Izquierda Unida con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, que contemplaba auténticas medidas de prevención y actuación ante la violencia machista".