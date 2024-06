El precio que Benavente pagó por Comediante

Comediante, el Toro Enmaromado de 2024, no costó 11.000 euros impuestos incluidos como anunció en conferencia de prensa el concejal de Festejos, Alberto Lorenzo, sino 12.100 euros con IVA, tal y como recogen los decretos de aprobación del pago por parte del servicio municipal de Intervención.

El 20 de mayo la interventora puso un reparo al pago del contrato menor para abonar el Enmaromado a la Finca Zalduendo, que levantó seguidamente justificando la excepcionalidad de la adquisición. Dado que la compra de los astados tras su elección no se decide por una solicitud de presupuestos previos a varias ganaderías, no es la primera vez que se producen reparos por parte del servicio municipal.

Intervención autorizó finalmente el pago mediante cheque a través del concejal de área con la obligación de justificar el abono a la ganadería La cantidad fijada fue de 10.000 euros netos, más 2.100 euros de IVA (el 21%).

Este asunto fue abordado en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado jueves. El Grupo Municipal Socialista preguntó específicamente por la diferencia del precio anunciado y el precio finalmente abonado a la ganadería y reconocido oficialmente como obligación municipal de pago.

La concejala del PSOE en la comisión, Patricia Martín, preguntó también al equipo de Gobierno sobre la solicitud municipal de autorizaciones para los festejos taurinos de la Semana Grande, siendo este un cometido licitado en el pliego de condiciones que, a excepción del Enmaromado, correspondía a la empresa adjudicataria.

"Ni adecuado ni admisible" no colaborar con Gabilondo

Por otra parte, el portavoz de IU-Grupo Mixto, Manuel Burón, ha pedido al equipo de Gobierno que colabore con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y atienda su petición de documentación sobre la declaración del espectáculo taurino tradicional de los "Toritos del Alba".

El concejal considera que la falta de colaboración del Ayuntamiento de Benavente con el Defensor del Pueblo, "tanto en el pasado mandato como en el actual", puede ir en detrimento tanto de Benavente como del propio festejo del Toro Enmaromado.

A su juicio "no es adecuado ni admisible que el Ayuntamiento de Benavente haya hecho caso omiso a los tres requerimientos por escrito realizados por el Defensor del Pueblo" y opina que "no es asunto baladí, sino grave" y si finalmente el alto Comisionado de las Cortes Generales emite un informe especial. "Destacar en su informe anual al Ayuntamiento de Benavente no será beneficioso ni para la imagen de la ciudad ni para nuestros festejos tradicionales", advierte.

Suscríbete para seguir leyendo