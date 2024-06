"Impulsar la integración de los mayores en la vida municipal es fundamental"

Impulsar la autonomía de las personas mayores, favorecer el acceso de este sector de la población a los recursos sociales, potenciar la integración comunitaria y poner en marcha actividades con las que se favorecen las relaciones intergeneracionales, y favorecer dinámicas de participación activa de la Tercera Edad, son sólo algunos de los objetivos que persigue con sus políticas el Ayuntamiento de Benavente, que está presente en las II Jornadas de Salud Mental, que celebra LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en Benavente.

–Desde el Ayuntamiento de Benavente se promueven iniciativas para el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores como respuesta integral al cambio demográfico en el que se encuentra la sociedad.

–Lo que detectamos desde el Ayuntamiento de Benavente, en las distintas actividades y programaciones a las que asistimos como gestores de la institución, es que dentro de esa franja de edad la población es muy activa. Hay una gran implicación dentro de ese sector de la población. Desde el Ayuntamiento se organizan actividades dirigidas a las personas mayores entendiendo que es una parte muy importante de la población. Hemos organizado, por ejemplo, los juegos tradicionales para poner en valor los juegos que ellos practicaban cuando eran niños o jóvenes, tenemos talleres dirigidos a las personas mayores, hacemos encuentros con mayores en fechas señaladas como la Navidad; o también se hacen otras actividades de ocio como las verbenas del verano que están dirigidas en esencia a ellos, aunque participe la población en general.

–¿Importante, por tanto, fomentar la participación de este sector de la población en la vida municipal?

–Sí, para los ayuntamientos en general y para este equipo de Gobierno en particular, es importantísimo la integración de los mayores en la vida municipal. El compromiso que tienen con la sociedad es palpable y nosotros siempre tenemos que contar con ellos.

–El Programa de Mayores sigue adelante en Benavente con iniciativas como la "Memoria Activa". ¿Qué objetivos persiguen estas actividades?.

–Iniciativas como mantener la mente activa es importantísimo desde jóvenes como medida de prevención del deterioro cognitivo. Es importantísimo ya para los jóvenes potenciar la memoria pero para la población en general es fundamental.

–En este Programa de Mayores, los participantes tienen un lugar de encuentro con otros semejantes y de esparcimiento.

–Sí, este programa es un modo de luchar contra la soledad no deseada. Dentro de nuestras competencias, las actuaciones frente a la soledad no deseada las englobamos en de los programa municipales. En este caso siempre se incluyen en las actividades programadas, las que están dirigidas a las personas mayores. En varias fechas señaladas hemos puesto el foco en varias residencias o el Hogar del Jubilado, con el fin de que ellos también disfruten de las fiestas. Es lo que podemos realizar dentro de nuestro ámbito competencial, favorecer iniciativas para que se encuentren acompañados a lo largo del día y que puedan realizar actividades para no estar en casa solos.

–Dentro de estas actividades propuestas por el Ayuntamiento con el objetivo de potenciar la autonomía de las personas mayores, se da cabida a diferentes actividades físicas.

–Sí se pone el foco en ello. Los clubes deportivos, además, tienen una gran labor puesto que los clubes deportivas, muchos de ellos, no limitan la actividad por edad. Por ejemplo atletismo o ciclismo.

–El desarrollo de estas actividades ¿favorecen la promoción de una red social para las personas mayores?

–Así es. Se favorece tanto desde la Concejalía de Deportes, como la de Bienestar Social, Cultura y Educación. Hay actividades en la Casa de Cultura que dan participación a este sector de la población y en las casas de cultura de los barrios; pero también en el ámbito meramente deportivo se organizan actividades acuáticas muy demandadas por las personas mayores, que facilitan esa salud física pero también emocional. Lo hemos puesto en valor en muchas ocasiones, lo importante que es para ellos socializar. Ellos nos hacen saber lo importante que es poder formar esa comunidad entre ellos y poder La importancia que es formar esa comunidad y poder estar juntos, tener la mente ocupada.

–Más iniciativas que buscan ese envejecimiento activo en la ciudad son las propuestas desde la Universidad de la Experiencia. ¿Qué papel juega en Benavente estas iniciativas?

–Todos los años tienen récord de matrícula pero es que hay gente que lleva desde el comienzo de su puesta en marcha. Hay personas que me comentaban el día de la clausura del curso que llevaban matriculados desde el año 2008 y este año volvía a matricularse. Hay gente que repite año tras año, es una iniciativa muy interesante para ellos y de enriquecimiento personal que conlleva continuar formándose. Es un mensaje muy bueno para la sociedad en general, lo importante que es formarse y seguir aprendiendo en cada etapa de nuestra vida.

–Otra de las iniciativas de formación para este sector de la población con la que cuenta Benavente es la UNED Senior.

–Así es y cumple una función maravillosa.

–¿Qué apoyo reciben desde el Ayuntamiento estas iniciativas, UNEX y UNED Senior?

–En el caso de la UNEX, no es porque no queramos, pero no tenemos otro edificio con mayor amplitud para poder acoger todas las matrículas que se proponen cada año. Desde Educación se está trabajando en la posibilidad de habilitar otra aula, porque cambia el sistema . Y se está buscando la posibilidad de enseñanza de la Universidad de la Experiencia. Es una frustración no tener otro espacio mayor. Que tanta gente se matricule en algo tan productivo para Benavente para nosotros es un orgullos.

–¿Hay convenios de colaboración económica con las dos entidades?

–Sí tanto con la UNED que tenemos un convenio anual como con la UNEX que financiamos actividades complementarias de las que se llevan a cabo en el curso formativo. Además, las dependencias donde se imparten las clases son municipales.

–Ese apoyo económico se traslada también a diferentes asociaciones de carácter social que también ofrecen actividades y servicios para favorecer la autonomía personal y la salud mental de las personas mayores.

–El tejido social de Benavente es muy amplio y muchas veces son desconocidos los servicios y actividades que organizan las asociaciones a lo largo del año. Hay multitud de servicios para la población mayor, que muchas veces se desconocen. Sabemos que estos colectivos cumplen una gran labor social pero se desconoce el desglose de todas las actividades y servicios que presentan.

–¿Los convenios nominativos a estas asociaciones se mantienen este año?

–Sí se mantienen en la misma cuantía económica, dentro de la capacidad económica que tiene el Ayuntamiento, como impulso de esas políticas sociales. Hay además asociaciones que ofrecen servicios a personas con enfermedad mental con las que colaboramos a lo largo del año. Son nuestros vecinos y la integración en la vida municipal es fundamental.

–La concienciación sobre la salud mental ha sido uno de los objetivos planteados desde el Ayuntamiento. ¿Cómo se logra esa concienciación?

–Lo primero que tenemos que poner en conocimiento es que es una realidad la enfermedad mental. Está a la orden del día. Y tenemos que dar visibilidad y conocer cómo prevenirla. El mensaje municipal es que no están solos y desde las administraciones se realizan actividades dedicadas a estas personas. La concienciación debe incidir más en el ámbito educativo, es donde se puede hacer un mayor trabajo. Y también hay que hacerles partícipes a los niños y niñas que existen personas que tienen enfermedad mental, es una realidad social.