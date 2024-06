El artista emergente "Boni" lleva su música urbana al festival Mono Loco

Emocionado y sin llegar a asimilar lo que supone ser el artista promesa revelación de Castilla y León que subirá al escenario del Mono Loco Fest, el festival de música urbana y de multitudinaria asistencia que permitirá a este artista benaventano compartir escenario con cantantes de primer nivel del panorama nacional e internacional como JC Reyes, Ana Mena, Cali & el Dandee, Alvama Ice, Selecta y Juanjo García. "Es una locura. Aún estoy en el proceso de asimilar lo que me está pasando. Es un sentimiento indescriptible. Hemos trabajado mucho por conseguir estar en Mono Loco y lo hemos conseguido", explica Israel Bonilla Jiménez, conocido como "Boni".

No deja de dar las "gracias" a todo el que hace posible que su música suba a los escenarios. El festival que se celebra los días 14 y 15 en León es ya un punto de referencia para los amantes de la música urbana. Explica Boni que "estamos aquí gracias al apoyo de todas las personas que han votado y han compartido vídeos en las redes sociales. Desde que nos enteramos de la oportunidad que daba el Mono Loco, ideamos con algunos amigos los pasos a seguir para lograr subir al escenario de este festival y lo hemos conseguido. Hemos difundido vídeos, repartido carteles promocionales para darnos a conocer por distintas ciudades, ha sido un camino de mucho trabajo y hemos conseguido la recompensa. Ahora tenemos la oportunidad de cantar en el ono Loco gracias a todas esas personas que se han involucrado y que han hecho que haya llegado hasta aquí", asegura.

Habla de su último lanzamiento a través de Internet. Su tema "Por favor" que escribió a raíz de una conversación con su padre ha roto todos los esquemas. "Es una locura. Está sonando en 59 países diferentes y se ha posicionado en menos de diez días en Playlist de Spotify". Fue a través de Internet que hizo su presentación para participar en el Mono Loco. "La hicimos por TikTok y llegamos a 13,5 mil visualizaciones, 642 me gustas, 109 comentarios y 332 guardados".

Así compuso "Por favor"

Recuerda el momento en el que la compuso. "Surge de estar yo con mi padre yendo a comprar materiales para ayudarle en unas cosillas. En el coche siempre le meto mucho la brasa. De camino empecé a poner unas bases, a escribir y de ahí empecé a hacer melodías y empecé a escribir la letra.

Asegura que la distribución de su música a través de Internet hace posible "llegar a cualquier parte del mundo y lo hemos logrado".

En su discurso habla siempre en plural. Y es que asegura que "cuando saco un tema nuevo, lo escucho y ya no es mío, es de la gente. De toda esa gente que lo hace posible". Explica "que hemos dado un paso grande. Pero la música es de todos los que me ayudáis, me escucháis. Cuando saco una canción, la noto como si ya no fuera mía, soy un oyente más".

Boni desde los 13 años escribe canciones y la primera que grabó lo hizo a los 16. Asegura que lo que más le gusta es el flamenco y a la hora de realizar música urbana, nunca falta en sus mezclas. "Entiendo que es un modo de llegar a la gente", asegura.

Pone en valor su tierra, Benavente, donde compone cada uno de sus temas. "Me pongo mis cascos, me gusta ir a la parte trasera del Parador y escribir las letras", asegura. Y en el festival del próximo sábado lleva consigo parte de esta ciudad. "Dentro de las posibilidades que tengo he optado por contar con bailarines de Urban Dance de Benavente y también con un visualizer de Benavente.

La actuación de este músico benaventano en el Mono Loco Fest está prevista para las 16:35 horas del próximo sábado. "Tenemos 25 minutos y vamos a aprovecharlos lo mejor posible para poder expresarme con mi música", explica emocionado.

