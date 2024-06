El PSOE pide un voto masivo en Benavente este domingo: "No es lo mismo que gobiernen unos que desgobiernen otros"

El PSOE pidió esta mañana el voto masivo en Benavente y la comarca en las elecciones europeas de este domingo "para defender la democracia" de la "política del odio de Feijóo y el fascismo de Vox y la ultraderecha".

La portavoz socialista en la Diputación, Sandra Veleda, y la secretaria de organización del PSOECyL, Ana Sánchez, opusieron la consecución de fondos europeos para proyectos en la ciudad como el Plan de Sostenibilidad Turística en La Mota o la conversión en centro cultural del Mercado de Abastos, a la devolución de subvenciones con intereses que está afrontando el Gobierno de coalición PP-Vox en Benavente.

"Hemos visto en la pandemia como era el modelo de invertir en las personas, el modelo de las ayudas sociales y de los fondos europeos. Lo vemos reflejado también en Benavente. Fondos europeos que en la anterior legislatura alcanzaron los seis millones de euros. 3,2 millones en la Mota, que parece que va un poco despacito, y 2,4 millones del mercado de abastos que ya se han perdido. Fondos que el anterior Gobierno socialista de Benavente había conseguido de Europa para reactivar la zona centro y que finalmente la inacción y la incompetencia del Gobierno actual ha hecho que se pierdan y que además tengan que revertirlos con intereses con lo que ello supone", afirmó Veleda que invitó "a los ciudadanos de Benavente y comarca a participar y votar al Partido Socialista para tener una Europa progresista, de derechos y personas y no una Europa oscura y de negro".

Foto de familia en La Mota del PSOE tras la comparecencia de Veleda y Sánchez. / J. A. G.

"Benavente es un extraordinario de ejemplo de cómo no es lo mismo, que no es igual que gobiernen unos a que desgobiernen otros", continuó la secretaría de organización del PSOE en Castilla y León. Ana Sánchez elogió al equipo de concejales del PSOE "bien liderados por Patricia Martín, que están haciendo una labor de control al Gobierno absolutamente impecable que viene a poner de manifiesto lo necesarios que son los contrapesos y las garantías democráticas frente a una derecha cada vez más radicalizada que estamos viendo como hace desaparecer la división de poderes en todos los órdenes. Aquí el equipo de concejales demuestra cómo hay que ser útiles a las instituciones, en el gobierno o en la oposición".

La política socialista reclamó que el 9 de junio "tenemos que salir a defender la democracia, ni más ni menos". "Encontramos a la derecha, especialmente al PP en modo desesperación. Utilizando maniobras burdas. Están yendo mucho más allá de la conocida política del odio, de la crispación, que tiene a una inmensa mayoría de vecinos y de vecinas completamente hartos. Pero estos días su desesperación les está llevando a cruzar todos los límites", afirmó.

Pensiones, banda ancha y la última residencia pública impulsada por Felipe González

El PSOE está, dijo Sánchez, "en los problemas cotidianos, en los que resuelven los problemas, las inquietudes y los anhelos de nuestros vecinos y vecinas y no nos van a sacar de ahí" y citó el dato histórico de desempleo en Zamora. "Yo no recordaba desde que tengo uso de razón y no recordarán mis compañeros que no se conocieran datos en la provincia de Zamora que no nos situaran a la cola de los indicadores sociodemográficos, económicos y sociales de nuestro país. Ayer conocíamos que hay 8.000 desempleados en Zamora. Estamos en mínimos históricos. Hay que remontarse a casi veinte años para encontrar una cifra similar".

Sánchez insistió en que hay un 5% menos de desempleados que el mes anterior. "Hay inscritos 61.000 zamoranos y zamoranas en la Seguridad Social y esto no es baladí en una provincia que tras 40 años de gobiernos de derechas nuestra pirámide demográfica está invertida. En una provincia con 50.000 pensionistas claro que es determinante cómo estamos consolidando, gracias entre otras cosas a los fondos europeos, los buenos datos en la provincia de Zamora. Y por lo tanto claro que no es lo mismo que gobiernen unos y otros", prosiguió.

En este contexto lanzó una pregunta a PP y a Vox. "Yo les quisiera preguntar a estos patriotas de banderita en la muñeca que gobiernan Benavente, estos Milei del Pisuerga que gobiernan en Castilla y León, dónde estaban cuando el presidente del Gobierno se batió el cobre en las instituciones europeas para conseguir miles de millones del plan de recuperación económica".

La socialista cifró en 2.500 millones de euros los fondos europeos recibidos por Castilla y Leon, 500 en Zamora, dijo. "Claro que un mundo globalizado sí es distinto quién gobierna en Benavente que pelea por esos fondos para invertirlos en sus ciudadanos, quién los pelea en Europa, a quien por una manifiesta ineficacia porque en las instituciones van a lo suyo y no a lo de todos, los dejan perder como han hecho Benavente".

El PSOE ha opuesto el modelo europeo "progresista y social" a una Europa "oscura y en blanco y negro". / J. A. G.

"Dónde estaban -insistió- esos falsos patriotas cuando el presidente del Gobierno de España peleaba la excepción ibérica que ha ayudado a los hogares más vulnerables con los precios de la luz disparados. Dónde estaban esos falsos patriotas cuando el presidente del Gobierno de España firmaba un acuerdo por la reforma de las pensiones. 50.000 pensionistas hay en Zamora".

Ana Sánchez se refirió también al despliegue de la banda ancha en la provincia y a la previsible falta de médicos este verano. "Cuántas décadas llevaba la Junta de Castilla y León comprometiendo la banda ancha, que no llegaba nunca. Los fondos de recuperación han permitido traer a Zamora 12 millones de euros. Hoy es más fácil encontrar en Zamora un pueblo con conectividad que con médico".

"Antes peleaban para al menos tratar de garantizarlos. Hoy las portadas de nuestra provincia ya se ponen la venda antes que la herida y dicen este verano será un verano difícil sin médicos. Y a qué están ustedes esperando, y a qué están ustedes. Si no saben gobernar se van. Hay que sacarlos de la Junta de Castilla y León cuanto antes. No son capaces de garantizar la prestación de servicios básicos cuando además están llegando millones de euros de Europa. De la misma manera que los han perdido en Benavente por no saber gestionarlos", argumentó.

Del mismo tenor se refirió a la residencia de Benavente y Los Valles. "Fue la última que se construyó con carácter íntegramente pública en el último gobierno de Felipe González, hace unos cuantos años. Nosotros conocemos el modelo de negocio que con las residencias ha hecho la derecha en nuestra comunidad autónoma. Pues bien, yo he visto a la consejera darse golpecitos de pecho, paseos y fotos, y eso sí, portadas a sueldo las que uno quiera, pero no les he visto invertir en la residencia", introdujo.

"Pues bien, del plan de recuperación de los fondos europeos que peleó Pedro Sánchez en Europa en recuperación de edificios de titularidad pública, llegan a Benavente y a la residencia, 5,2 millones de euros para garantizar la vida digna de nuestros mayores. Invito a la consejera de Familia a darnos las gracias a los socialistas, porque no estando gobernando en las instituciones zamoranas estamos gestionando más y mejor que aquellos que las parasitan desde hace más de 40 años y que no han hecho más que restar a esta provincia", dijo.

Sánchez insitió en que el 9 de junio "elegimos entre dos modelos: El de la Europa que quiere seguir siendo referente social, garantía de derechos y libertades en todo el mundo, u otra esa otra Europa intransigente, racista, clasista y machista que defiende el Partido Popular y que inexplicablemente está arrodillado ante una extrema derecha que crece. Y quiero advertir que la extrema derecha no es mayoría. Son una minoría radical, el problema es que el PP los mete en las instituciones, en el consejo de Gobierno, y cuando están allí toman decisiones sobre la educación de nuestros hijos, sobre la prestación de servicios, sobre las clases medias trabajadores", constató.

2El próximo 9 de junio nos jugamos mucho, y nos jugamos mucho en Europa, y nos jugamos mucho en Benavente, pero creo que hay algo que está por encima de todo, y es que el día 9 hay que salir a defender la democracia, nuestras instituciones, el respeto por el diferente, la tolerancia y la igualdad", concluyó.