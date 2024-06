Benavente devuelve a la Junta una ayuda de 60.000 euros para la reforma del depósito de la Mota

El Ayuntamiento de Benavente aprobó el 15 de mayo el reintegro de la subvención concedida por la Junta de Castilla y León la ejecución de obras de reforma del depósito de agua de la Mota, una actuación ligada al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que tiene como objetivo convertir la infraestructura en un observatorio paisajístico. Benavente reintegra casi dos años después de concedida esta subvención de 60.000 euros con 2.152 euros de intereses de demora.

La ayuda fue concedida a finales de noviembre de 2022, para la ejecución de la actuación "restauración paisajística de la infraestructura elevada de la Mota" con plazo de ejecución hasta el 1 de junio de 2023, y de justificación hasta el 1 de julio de 2023.

El anterior equipo de Gobierno municipal de coalición PSOE-IU solicitó una prórroga el 18 de abril de 2023, "ante la necesidad de contar con la pertinente autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, siendo concedida por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León el 19 de mayo de 2023. El nuevo plazo de ejecución expiraba el 30 de noviembre de 2023, y se fijó el 30 de diciembre como fecha de justificación de los trabajos realizados.

El nuevo equipo de Gobierno PP-Vox aprobó el 28 de julio de 2023 el expediente de contratación de los trabajos, pero el procedimiento se vio suspendido "por la necesidad de aprobación del Proyecto por parte del Ministerio, a través de la herramienta COFFEE. El Ayuntamiento solicitó nueva prórroga ante la Consejería de Industria y Turismo, con fecha 4 de octubre de 2023 que fue denegada al considerar la Junta "poco probable la ejecución de la obra en el mes de prórroga que se solicitaba".

El director general de Turismo visitó Benavente en febrero de 2024 con el propósito de facilitar apoyo al Ayuntamiento y sugirió qué actuaciones seguir, pero el pasado 1 de marzo reclamó el reintegro de la subvención con intereses. Obras confía en que haya una nueva convocatoria de ayudas para volver a solicitarla.

Cancelación parcial y reintegro

La devolución de los 60.000 euros del depósito del agua de la Mota no es la única ayuda que se reintegra en estos días. El pasado 21 de mayo se probó el reintegro al Servicio Público de Empleo de la Junta (ECYL) de algo más de 1.200 euros con intereses de demora.

El 18 de octubre de 2022 el Ayuntamiento presentó una solicitud de subvención de 19.950 euros para la contratación de desempleados mayores de 45 años, con objeto de realizar obras y servicios de interés general y social. Fue concedida el 5 de noviembre de 2022. A la hora de justificar la subvención de acuerdo con las bases y la resolución de convocatoria de las subvenciones, se observó que el Ayuntamiento justificaba un importe menor al concedido por la subvención "al finalizar el trabajador por baja voluntaria días antes de la fecha fin de contrato".

El gasto realizado de la subvención fue de 18.802 euros. No ha trascendido la fecha en que se detectó el problema. En abril se inició del procedimiento de cancelación parcial con reintegro de la parte de la subvención no dispuesta. El Ayuntamiento decidió no presentar alegaciones y finalizados los plazos se decretó la devolución de 1.214 euros.