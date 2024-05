"Valero Team" gana el Grand Prix de la NTE en Benavente

Tarde para la diversión en Benavente con la ineludible cita del martes de las Fiestas del Toro. El Grand Prix de la peña No Te Embales no defraudó. Acompañó al festejo una tarde soleada que obligó a sacar abanicos, gorras y paraguas para hacer más llevadero estar de público. Nueve grupos participaron en las pruebas propuestas por la NTE: ABTE, Velero Team, No te metas, GSK, Macacos Garage, Club Deportivo Burganes, Gente del Toro, Ciudad de Benavente y el Zulo.

GALERÍA | Las mejores imágenes del Grand Prix de las Fiestas del Toro de Benavente / Eva Ponte

Durante algo más de dos horas fueron enfrentándose a pruebas y se fueron eliminado equipos. El tangredo, el llenado de los cubos con agua, el póker suicida, fueron algunas de las propuestas más divertidas. Finalmente el equipo de Valero Team se posicionó como campeón del juego, y le siguieron por puntos GSK, ABTE y CD Burganes.

Diversión por bandera / E. Ponte

La NTE continúa con las actividades lúdica de esta semana y vuelve el jueves con la Vaca de la Sangría. Escalona es la res de este año, de la Dehesita de Fuentespreadas y del hierro Ignacio López Chaves.