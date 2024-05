El servicio de Urgencias, en jaque por la falta de médicos sustitutos en el hospital de Benavente

El servicio de urgencias del Hospital de Benavente se enfrenta a un verano «preocupante» que afecta también a las urgencias de todo el complejo hospitalario de Zamora por la falta de médicos sustitutos.

Hace meses que la plantilla del servicio está en cuadro en el centro hospitalario benaventano. Son necesarios como mínimo ocho médicos, diez para que la prestación sea holgada, pero solo cuenta con cinco facultativos. Por ello, desde hace tiempo, urgenciólogos de Zamora acuden a Benavente de forma rotatoria para cubrir esas vacantes y facilitar el descanso de los facultativos locales.

A las puertas del verano, con un previsible aumento de la población en la comarca y de la demanda sanitaria, las vacaciones estivales de los facultativos, las bajas en el servicio del complejo y la imposibilidad de cubrir con médicos sustitutos las vacantes, la situación ha llevado a la Gerencia Provincial de Zamora a reunir a los sindicatos para buscar soluciones de urgencia.

«Estamos viendo la situación con mucha preocupación porque no hay médicos en la bolsa para contratar. Este año tenemos el agravante de que los médicos de familia residentes de último año terminan en septiembre porque la incorporación en 2020 debido al Covid fue más tarde. En la época de verano esos residentes no han terminado su formación y no se les puede contratar y en esto estamos», explicó ayer Sebastián Martínez, miembro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Zamora.

«Esta mañana (por ayer) hemos tenido una reunión con la Gerencia y estamos intentado de alguna manera poderlo solucionar, pero no tiene una solución fácil cuando no hay personal. El esfuerzo se le está pidiendo a los que quedan y los que lógicamente van a tener problemas para disfrutar las vacaciones, por lo menos el periodo completo, el periodo de un mes estival», explica.

Compensación y vacaciones

Martínez, que fue jefe del Servicio de Urgencias del Virgen de la Concha durante tre décadas, achaca esta situación a la falta de planificación anterior. «Esto viene de tiempo atrás, de no prever que esto podía pasar, de aumentar las plantillas. En Zamora tenemos un problema muy singular que es que tenemos dos servicios de urgencia, con lo cual nos supone varios puestos de guardia. No es lo mismo tener un servicio donde haya tres personas, como hay aquí en Zamora, y otras dos más en Benavente. Con lo cual son cinco puestos de guardia y esto requiere unos recursos que no se han tenido en cuenta antes y digamos que de esos polvos vienen estos lodos».

El Complejo Hospitalario de Zamora agrupa las urgencias de Zamora y Benavente en un único servicio. La plantilla está integrada por 24 médicos, de los que en la actualidad solo hay 21 debido a las bajas. En Zamora hay 16, en Benavente cinco. En el hospital benaventano hay dos médicos cada día en el servicio, uno de jornada y otro de guardia. Al día siguiente descansan. Los sábados, domingos y festivos hay refuerzos. Entre junio y septiembre todos ellos tienen derecho a un mes de vacaciones, pero la falta de sustitutos o de nuevos médicos ha hecho saltar las alarmas.

«Le hemos pedido a la Gerencia que de forma voluntaria y aquel personal que se queda, o que no está en periodo vacacional y trabaje más, que se les incentive pagando o con días libres. Hemos planteado que un porcentaje pueda coger el mes de vacaciones estivales pero que se compense a los que se quedan. No somos partidarios de 15 días para todos», señala Martínez.

¿Del uno al diez cual es el grado de gravedad de la situación?, le preguntamos. «Estamos en una situación de casi el diez, de gravedad importante, de gravedad en el aspecto de un problema médico que también afecta a los pacientes, que es lo más importante».

El médico y sindicalista del CESM descarta que esta situación pueda hacer peligrar el servicio de urgencias benaventano ni que esto se haya planteado. «Ni el hospital ni el servicio se van cerrar. Ha habido antes situaciones agudas, complicadas, y el hospital de Benavente no se cierra», afirma tajante.

