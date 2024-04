Arrabalde pedirá permiso a la Junta para excavar el castro astur de Las Labradas

El Ayuntamiento de Arrabalde pedirá permiso a la Junta de Castilla y León para organizar una excavación este verano en el castro astur de Las Labradas que permita conocer, más de cuarenta años después del hallazgo del tesoro, la verdadera envergadura arqueológica del poblado fortificado y despejar la incógnita de si esta parte de la Sierra de Carpurias fue o no la Lancia que citan los clásicos.

Así lo confirmó ayer el alcalde de la localidad, Alejandro Alija Ferrero, que para potenciar fundamentalmente el castro astur acogerá la próxima semana la grabación del programa de Televisión Castilla y León, El Arcón. En la grabación estará presente el director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto Vielba, y responsables de Zamora Protohistórica, organización con la que el Ayuntamiento ha contactado para intentar sacar adelante este proyecto.

De momento el Ayuntamiento de Arrabalde no cuenta con apoyo alguno. Los contactos con la Diputación Provincial de Zamora no han sido fructíferos para contar con financiación y Alejandro Alija, que ha pedido una reunión a la delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia Garcia, de la que no ha obtenido respuesta, prevé comunicar las intenciones municipales al director general durante la grabación del programa para posteriormente solicitar formalmente la autorización de excavación.

Torre mirador y una choza de piedra dentro de la vasta extensión del castro astur de Las Labradas. | J. A. G. / J. A. G.J. A. G.

"Estamos intentando que nos dejen excavar porque el castro pasó a manos de la Junta de Castilla y León. El terreno es nuestro, pero no podamos tocar absolutamente nada y queremos hacer un barrido para saber que podemos encontrar. Pero no lo tenemos nada fácil", explica el alcalde de Arrabalde.

"Le queremos dar auge porque es de lo que vamos a vivir en estos pueblos. Pero es una pena que en Villasabariego (León) inviertan dinero y en Arrabalde se nieguen a hacerlo", se lamenta.

Cartel explicativo de la muralla oriental del castro. / J. A. G.

El Ayuntamiento de Arrabalde y la Asociación Cultural Las Labradas, con 300 socios y entre ellos como miembro honorífico, el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo, Narciso Santos Yanguas, firme defensor de que Lancia es el castro astur arrabaldino, quieren promocionar de todas las formas posibles el enclave.

El castro, de 23 hectáreas de superficie (40 si se incluye el enclave de El Marrón), ha sido excavado entre 1979 y 1988, y entre 1999 y 2002, pero de forma relativamente superficial, por lo que para la mayoría de los expertos constituye "una asignatura pendiente" la ejecución de trabajos excavatorios que permitan conocer lo que los trabajos aéreos, el último de 2018 con teledicción óptica dirigido por un grupo de arqueólogos cántabros, parecen apuntar.

Los descubrimientos de Romanarmy

Un grupo de investigadores de Romanarmy ha localizado un campamento romano en Castropepe, junto al río Esla y cerca de Villanueva de Azoague. Los resultados de la investigación, que se llevó a cabo en 2021, se publicaron en diciembre del pasado año.

Según los investigadores, en Zamora Oriental se han localizado dos yacimientos próximos a la vía XXVI del Itinerario de Antonino: el campamento de Castropepe (Villanueva de Azoague) y otro en Molacillos.

Campamento romano en Castropepe, según los trabajos de Romanarmy / Romanarmy

En ambos casos, al igual que en la detección de otros tres campamentos en la provincia de León, el estudio del terreno a través de herramientas de análisis geográfico ha determinado su relación con las vías de comunicación y el sistema hidrográfico de la cuenca del Esla.

La difusión de este hallazgo forma parte del descubrimiento de un recinto militar de gran tamaño, con capacidad entre 13.000 y 18.000 soldados, identificado recientemente en las proximidades de Villacete (Valdefresno, León).

Según los investigadores, este campamento puede estar vinculado al asedio del próximo yacimiento de El Castro (Villasabariego, León), identificado por diversos autores como la ciudad de Lancia de los astures, aunque aún no hay evidencias arqueológicas. El estudio ha sido publicado en la revista Studia Historica. Historia Antigua de la Universidad de Salamanca.

