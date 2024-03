Familias de los niños que viajaban en el autobús accidentado piden más empatía: "Nadie nos ha llamado"

Dos días después de que ocurriera en el término municipal de Boñar, junto al embalse del Porma, el accidente del autobús en el que viajaban 25 niños y niñas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Buenos Aires de Benavente y seis adultos, y que quedó en un susto, las familias de los pequeños, de entre ocho y diez años de edad, echan de menos la empatía de responsables institucionales y de las empresas implicadas en lo sucedido con ellos.

Aseguraban los afectados en la tarde de ayer que "a día de hoy, nadie de Diputación Provincial, de la que parte la actividad de los juegos escolares de invierno, se ha puesto en contacto con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio", lamentan. Algo que confirmaba también el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto, en una comparecencia ante los medios de comunicación que tuvo lugar en Benavente.

"Tampoco se han preocupado por preguntar por nosotros la empresa que organiza los juegos, ni de la de transporte". Reconocen que "ha quedado en un susto, pero nadie nos ha llamado a ver cómo están los niños, si necesitamos algo, si ha habido alguna consecuencia por lo ocurrido, o cómo están los padres que iban en el autobús, porque nos consta que alguno de los que iba en ese viaje no lo está pasando muy bien", añaden. "Ha sido un susto muy importante", hace hincapié otro de los padres de los escolares.

Sin señalar responsables concretos de lo ocurrido y a la espera de lo que esclarezca la investigación abierta, diversos padres y madres consideran que "todas las partes pudieron hacerlo mejor, tener más prudencia a la hora de decidir realizar o suspender la actividad, más teniendo en cuenta cuáles eran las condiciones del tiempo de ese día". De hecho explican que, en principio, era una actividad en la que los niños se dirigían a esquiar al Puerto de San Isidro y ya se sabía que no podían llegar hasta allí, que iban a quedar en una zona intermedia".

"Hemos echado en falta una mejor coordinación en esta actividad, a la hora de tomar decisiones. Puesto que el autobús estaba contratado con una empresa y la actividad de los juegos con otra. Con esto lo que ocurre es que ninguna tenía potestad sobre otra para decirle que no realizara la actividad. Faltaba un ente coordinador, que se supone que era la Diputación, pero era domingo. Esperemos que lo tengan en cuenta para próximas actividades".

Durante el viaje, las sugerencias de los adultos que iban en el autobús de parar para poner las cadenas, siempre según la versión de los padres, no se atendieron por parte de la conductora. La empresa organizadora también aseguraba a través de mensajes de Whatsapp a adultos que iban en el autobús que se podía continuar el viaje "sin problema". Se supone que iban delante del autobús con un vehículo pero lamentan que "no es verdad que no hubiera problema alguno".

Los afectados agradecen que se investigue lo sucedido pero creen "nadie se ha preocupado de saber cómo estamos después de lo ocurrido".

En este sentido, el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto, lamentó que "ha sido un susto. Estamos investigando y esclareciendo los datos y si ha habido negligencia habrá consecuencias. El valor más grande que tenemos son los niños".

Explicó Del Canto que "esta actividad (con relación a los deportes de invierno) se realiza desde hace un montón de años. Hay que explicar que son dos contratos diferentes. Uno que es el de transporte de autobuses, que lo tenemos para todos los juegos escolares; y los deportes de invierno, que es otro contrato aparte, que lo tiene otra empresa. Tenemos total confianza con esta empresa que realiza los deportes de invierno puesto que siempre lo han hecho de una manera muy profesional. El coordinador llamó por la mañana a las autoridades pertinentes y no había ningún tipo de restricción y no tendría por qué haber pasado nada".

Añadió que "para tranquilizar a todos, antes que ese autobús viajaban niños de Coreses con otra empresa y no tuvo nada que reseñar".

El transporte para los juegos escolares, aplazado

Diputación Provincial de Zamora aplaza "de momento" todos los servicios que tiene contratados con la empresa de transporte que tuvo el accidente con los escolares de Benavente. "Es la empresa de los juegos escolares y no saldrá el fin de semana a transportar a los niños mientras no se aclare todo lo que pasó el domingo.

Las actividades correrán a cargo de otra empresa. Estamos trabajando en ello", explicó en Benavente el diputado de Juventud y Deportes Juan del Canto Sevillano. Aunque esa misma mañana, unas horas después, se confirmaba la suspensión de juegos escolares en la jornada del próximo sábado por parte de algunos clubes deportivos y tras el comunicado de la administración provincial.