La Semana Santa de Salamanca se hermana con la de Benavente

Benavente acogió ayer el acto de hermanamiento de la Semana Santa de esta ciudad con la de Salamanca. Un evento organizado por la Junta Pro Semana Santa de Benavente y la Junta de Semana Santa de Salamanca, con el que se siguen sumando apoyos para la consecución de la Declaración de Interés Turístico Regional de la Semana Santa benaventana.

El presidente de la agrupación salmantina, Francisco Hernández Mateo, ha sido el encargado de presentar en la iglesia de San Juan del Mercado la Semana Santa charra, declarada de Interés Turístico Internacional hace ya veinte años. Hernández explicó a este periódico que “la Semana Santa de Salamanca es única. El mero hecho de recorrer las procesiones las calles es algo único, todas las procesiones van por el casco antiguo de la ciudad donde está todo peatonalizado, están los edificios más emblemáticos de Salamanca realizados en piedra Villamayor que con la luz de las farolas y la luz propia de la luna hacen una mezcla impresionante para ver los desfiles salmantinos”.

La Junta de Semana Santa de Salamanca está integrada por las 18 cofradías, hermandades y congregaciones penitenciales de la ciudad, que desarrollan un total de 23 desfiles procesionales desde el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección.

La Junta de Semana Santa es el órgano encargado de “las relaciones con organismos, Obispado, Ayuntamiento, restauraciones de imágenes de las subvenciones que nos dan, representar a la Semana Santa en todos los congresos nacionales. En definitiva ser la voz de las cofradías y hermandades”.

Hernández hizo hincapié, además en que lograr el reconocimiento de Interés Turístico supone tener más recursos económicos y más turistas. "Los cofrades salimos a la calle para manifestar nuestra fe pero no nos podemos poner de lado de este movimiento social como es el turismo. Todos los ayuntamientos de toda España han visto que la Semana Santa es una fuente de ingreso importante. Aparte de reconocer tu propia Semana Santa y tu ciudad. Uno puede creer o no creer pero cuando ves una procesión en la calle no te deja indiferente. Más allá de la religión, ver los pasos cargados por hombres y mujeres, la propia música, actos culturales de poesía, teatro música, como ocurre en Salamanca, es algo que engrandece la ciudad en la que está la Semana Santa".

En el acto intevino también la alcaldesa, Beatriz Asensio, que puso en valor la Semana Santa de Benavente y el presidente de la Junta Pro Semana Santa de Benavente, Paulino Galván.