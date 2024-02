Acuaes prevé subir en cerca de un 28% la tarifa del agua de la ETAP del Tera

Sitrama de Tera acogió ayer la Comisión de Seguimiento de la Mancomunidad ETAP (Estación Tratamiento de Agua Potable) de Benavente y Los Valles. La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la de San Cristóbal de Entreviñas, Leonor González, como presidenta y vicepresidenta respectivamente, han acudido a esta comisión en representación de los municipios que integran la mancomunidad con representantes de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) que gestiona la infraestructura. Comisión que ha permitido poner en marcha de nuevo una situación que la presidenta de la Mancomunidad ha calificado de "caótica" después de no haberse celebrado encuentro alguno desde junio de 2021 por la falta de un secretario. "Ahora mismo estamos en el camino de comenzar a recomponerla", señaló y la vicepresidenta apostilló que "ha servido para ponernos al día de cuál es la situación, puesto que estábamos un poco a la espera de esta nueva convocatoria".

La reunión se ha prolongado durante varias horas y ha dejado sobre la mesa algunos puntos claves que tienen que ver con la parte económica de la gestión.

De modo que se ha abordado la liquidación de las tarifas de 2023. En el cuarto trimestre de el pasado año se repercutirá en la factura una subida "importante" respecto a las tasas que estaban fijadas en 2021. "Tienen que regularizar la tarifa acorde a subidas como la de la energía eléctrica", explicó Asensio. De modo que de 0,36 euros el metro cúbico se pasa para este último trimestre de 2023 "a más de un euro el metro cúbico".

Recuerda Asensio que "desde Acuaes tienen contempladas las tarifas para los no conectados y los conectados. Lo que debemos tener en cuenta que cuantos más municipios se conecten a esta red más barata será la tarifa para todos. Ahora tendrán que calcular los costes fijos y variables para fijar las tarifas de este año 2024", añadió la presidenta y alcaldesa de Benavente.

Precisamente de la tarifas de 2024 ya Acuaes ya ha anunciado un incremento de las mismas. Según las previsiones dadas a conocer en esta comisión de seguimiento esa subida de tarifas podría acercarse al 28%. Ya que "las previsiones son de que en este 2024 se sitúe esa tarifa en 0,46 euros el metro cúbico", y se parte de 0,36 euros que se venían pagando.

También se ha tratado en esta comisión la deuda pendiente de los municipios con la empresa pública. No se han dado a conocer cifras concretas puesto que explican la presidenta y la vicepresidenta que "hay municipios que han ido pagando las facturas a la Mancomunidad, pero la mancomunidad al no tener secretario no ha podido repercutirlo en Acuaes". Señala Asensio que "hay que conocer cuál es la deuda real puesto que hay que tener en cuenta esas aportaciones".

En cuanto a la posible cesión de la ETAP a Somacyl explicó Asensio que "se puso sobre la mesa de que hay un interés por parte de Somacyl pero no hay nada firme. No se ha valorado nada más, no se ha entrado en más detalle".