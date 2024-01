Un centenar de tractores, 72 según la Policía Local, tomaron ayer por la tarde las calles de Benavente secundando una huelga general convocada por redes sociales en diferentes países europeos y también en varias provincias del país.

La Policía Municipal desplegó sus efectivos disponibles para evitar que la caravana causara problemas de tráfico en las principales avenidas locales y en las intersecciones. La Guardia Civil hizo también un seguimiento de la tractorada, que partió de la Cañada Real Berciana, en el Centro de Transportes, pasadas las cinco de la tarde.

Los tractores recorrieron las avenidas Fedrico Silva, Luis Morán y Maragatos, siguieron por la Cuesta del Hospital, tomaron Federico Silva y la Vía del Canal, por la que regresaron de nuevo hacia el punto de partido, según informó la Policía Local. En este recorrido invirtieron algo más de dos horas.

Ni las concentraciones ni la posterior irrupción en las calles de Benavente fueron comunicadas a la Subdelegación del Gobierno. Aunque algunos tractores lucieron en estos actos matinales y vespertinos algunas banderas de España, no había pancartas reivindicativas claras de los motivos que habían llevado a los agricultores a concentrarse y a marcha posteriormente por parte del centro de Benavente, donde el tráfico se vio afectado inevitablemente.

La Guardia Civil se limitó a observar y tomar nota de la protesta. Aunque esta no había sido comunicada y por lo tanto no tenía autorización, no cabía una prohibición de la circulación de los vehículos, que estuvieron bajo la vigilancia de los funcionarios de la Policía Local y de la Guardia Civil en todo momento.