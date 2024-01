"La colección son mis memorias en San Cristóbal de Entreviñas"

Seleccionado como uno de los jóvenes talentos de la moda española, el diseñador nacido en San Cristóbal de Entreviñas, Peter Sposito, se prepara a contrarreloj para subirse a la pasarela de la 79ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en el apartado destinado a premiar a los modistos emergentes. Todo un honor que ya es un gran galardón para el joven de 32 años que un día decidió cambiar su verdadero nombre y probar suerte en la capital de España.

–¿Por qué eligió dedicarse al mundo de la moda?

–No fue una decisión como tal, estaba entre estudiar arquitectura o seguir con el baile. Ya me gustaba bastante la moda por ese momento, pero fue cuando murió Alexander McQueen. Me impresionó tanto que me dije: Si esto te ha conmovido, es porque realmente te gusta. Y aquí estamos.

–¿Cómo ha sido su trayectoria?

–Pues algo lenta, pero de mucho disfrute. Comenzó con el proyecto final de carrera. Funcionaba solo, así que ahí me lancé a crear la siguiente colección y la siguiente… Siempre un poco a mi ritmo, según pueda dedicarme a ello.

Nombre artístico

–¿Por qué el cambio de su verdadero nombre, Pedro Manuel González, a uno más artístico? ¿Lo escogió por algo especial?

–Realmente surgió. Me fui temprano a estudiar a Zamora para el bachiller de arte. Allí la gente comenzó a llamarme Peter. Y el Sposito es el apellido que le daban a los huérfanos para "marcarlos" de alguna manera para no escalar en sociedad. No, no soy huérfano, pero me pareció una metáfora de como tuve que enfrentarme a cuidar de mi mismo con 15 años.

–Un mundo, el de la moda, en el que de momento no ha podido vivir únicamente de él ¿verdad?

–No, aún no. Mi tipo de prendas contienen una gran cantidad de metros de tela y son caras. He tenido ventas y algunos encargos, pero aún no. Hay que continuar luchando para llegar algún día a ello.

Directo a la capital

–Decidió mudarse a Madrid ¿hay pocas oportunidades para crecer en Zamora? ¿Fue imprescindible el traslado a la capital?

–Al final una capital tiene muchas más posibilidades. Se reúne aquí una gran cantidad de gente creativa y todo se genera en una sinergia.

Siempre me ha gustado la idea de llevar a una Juana de Arco a las calles de ahora

–¿A qué edad se fue? ¿Visita Zamora con frecuencia?

–Pues a Madrid con 22 años. Pero, antes a los 15-16 me había mudado a Zamora, después cuando tenía 18 años me marché a Burgos. También, pasé por Londres y después me quedé en Madrid, donde resido, al menos, por el momento.

Con estilo propio

–¿Qué diferencia sus creaciones?

–Comienzo a crear desde el moblaje, una técnica que es desde el maniquí y la tela. Es mucho más artesanal, intuitivo y te permite generar siluetas que, quizá, con el patinaje te cierras más al verlo en plano. Además, siempre lo enlazo a una estética mas historicista. Siempre me ha gustado llevar a una Juana de Arco a las calles de ahora.

–¿Cuál es su manera de entender la moda?

–Las prendas de siempre ya están hechas, las que llevamos continuamente para hacer nuestro día a día. Esto es una carta blanca para generar un mundo paralelo, que te lleve a otras situaciones y te conmueva algo de ti mismo. Es como una película con poco rigor histórico por ejemplo. O futurista. Está hecha para disfrutarla e innovar.

Una gran alegría

–¿Qué pensó cuándo se enteró de que había sido seleccionado para desfilar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid 2024 en la sección de talentos emergentes?

–Fue una alegría enorme. Ya había participado, pero fue justo después de la pandemia, y la situación fue bastante peculiar. Me quedé con ganas de más. De un desfile de verdad.

Aún no puedo vivir de mis creaciones, pero voy a continuar luchando para conseguirlo

–¿Qué quiere transmitir el próximo 18 de febrero sobre la pasarela madrileña?

–Son todas las estaciones del año, como metáfora de la vida. Desde la primavera que es el nacer y esa infancia, pues con los colores y materiales generar algo mucho más amable, hasta el invierno que es la muerte. Algo mucho más agresivo y oscuro.

Una montaña rusa

–¿Cómo es esa línea a la que ha bautizado "The RTW Couture"?

–Es una montaña rusa de situaciones. Son cuatro mini colecciones en una. Colores distintos, las siluetas cambian para generar otro ambiente, los materiales distintivos con su significado concreto.

–La colección se nutre de prendas tradicionales y momentos específicos como referencia, ¿hay algo de sus vivencias en Zamora en ella?

–Exacto, está visionada como recuerdos de mi infancia. Obviamente están edulcorados, otros son metáforas o reminiscencias hechas en un look… Pero son todo como si fueran mis memorias en San Cristóbal de Entreviñas. Ese toque campero, caza, pesca… como aprendes de pequeño que la muerte está ahí. Pero es como un recordatorio de disfrutar de las cosas. No como algo negativo. Por eso "RTW couture", como sé tú mejor versión en tu día a día.

Bien preparado

–¿Cómo está siendo la preparación del desfile?

–Pues con mucha presión. Trabajo en otra cosa y en mis ratos libres, cada segundo cuenta. Generar la música con Jaime Ovel, el vídeo en 3D con Guillermo Solas, ir al taller en cuanto puedo… pero está siendo muy emocionante. Esta vez está siendo mas grande, y hasta más de lo que me esperaba.

–¿Qué supondría para su firma y para usted ganar el certamen?

–Sería saltar el charco con mi marca. Este año nos premian con desfilar en México en la pasarela internacional Mercedes-Benz Fashion Week. Es algo maravilloso, Se que las redes sociales nos ayudan muchísimo en la conexión, hasta mi ropa ya ha pisado antes Estados Unidos, u otros países, antes que yo. Pero ir, y poder desfilar allí, montar todo el desfile allí… me encantaría.

Mirada hacia el futuro

–¿Cuáles son sus proyectos de futuro?

–No me planteo nada concreto. Continuar con la marca muy a tiro fijo. Lo disfruto muchísimo aunque aún no viva de ello. Pero, es como un hijo que no para de darte cada vez mas alegrías y ves como poco a poco va creciendo.