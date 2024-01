El Pleno del Ayuntamiento de Benavente desestima un recurso de IU y valida la sustitución de ediles en el PSOE

El Pleno del Ayuntamiento de Benavente desestimó ayer con los votos del equipo de Gobierno de coalición PP-Vox el recurso de reposición del concejal del Grupo Mixto-IU, Manuel Burón, contra la reclasificación de los puestos municipales de Secretaría e Intervención.

El concejal de Izquierda Unida recurrió en contra de la decisión aprobada en una sesión anterior de reducir de primera a segunda categoría ambos puestos alegando que Benavente necesita que profesionales del máximo nivel para al ser cabecera de comarca y no variar el coste con la reclasificación recurrida.

El Partido Popular defendió que la reclasificación ha tenido que realizarse "para cubrir dos puestos de vital importancia" para el desarrollo del Ayuntamiento benaventano "sin que ello repercuta en la calidad del servicio ofrecido por los habilitados nacionales y ajustándose a derecho".

Toda la Corporación voto a favor de la propuesta de incorporación de Sandra Otero como concejala del Grupo Municipal Socialista, sustituyendo al ex concejal y ex alcalde, Luciano Huerga. Este punto tuvo que ser sometido a votación en la sesión para incluirlo en el orden del día al no haber sido dictaminado previamente en comisión informativa.

La sesión, ordinaria, abordó cinco mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista. El PSOE propuso implantar el pago de tributos municipales a través de Bizum; solicitar a la Junta de Castilla y León de la gratuidad de la educación de niños de 0 a 3 años en la Alfonso IX fuera del curso lectivo a prestarse el servicio durante todo el año; la reinversión de las partidas de la Consejería de Sanidad de los presupuestos de 2017 y 2018 en la eliminación de la lista de espera del Centro de Salud Benavente-Norte; el arreglo de las vías pecuarias como el Camino de Castropepe; y la inclusión en el programa de inversiones de Aquona de la sustitución del abastecimiento en la calle Carbajés. PP y Vox votaron en contra y ninguna de las mociones superó la urgencia.

"Machismo rancio"

En el apartado de ruegos y preguntas, PSOE e IU plantearon 18 preguntas. Buena parte de ellas se dirigieron a la Concejalía de Educación, Cultura y Bienestar Social, algunas con una fuerte carga crítica, y varias a la alcaldesa, Beatriz Asensio, estas últimas en materia de igualdad.

La concejala del PSOE, Patricia Martín, calificó de "error" la supresión de la Concejalía de Igualdad y advirtió a Asensio que "será recordada como la primera mujer que accedió a la Alcaldía de Benavente y como la alcaldesa que suprimió la Concejalía de Igualdad" antes de plantearle varias preguntas relacionadas el área.

Poco después Martín, en uno de los ruegos, felicitó a la alcaldesa por el VII Encuentro Provincial de Águedas que tendrá lugar hoy y terminó pidiéndola que "aproveche su papel de anfitriona en este encuentro para significar el papel real que en materia de derechos sí les corresponde a las mujeres en la sociedad actual, porque, como diría Amelia Valcárcel, sin igualdad real no hay democracia real".

La alcaldesa acusó a la concejala socialista de "machismo rancio" y de actuar con "resentimiento". Reprendió también al Grupo Socialista por buscar el "acoso y derribo" de la concejala de Educación y afirmó que a las Águedas "no les gustará conocer" lo que el PSOE había dicho durante la celebración del Pleno.