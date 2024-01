El frío en las aulas del CEIP El Tera aviva las quejas de los padres en Camarzana

Desde el año pasado las profesoras llevan calefactores o pequeñas estufas que colocan bajo sus mesas y que han terminado usando con carácter general en las clases para sobrellevar el frío. Hace unos días el automático "saltó cuatro veces. Se ve que no había potencia suficiente", precisó otra madre.

Hace tiempo que los padres se quejan al centro y el jueves por la noche los representantes de la asociación de padres de alumnos se reunieron con el alcalde. Jaime Panizo les explicó que el problema está en la caldera, y se comprometió a ampliar dos horas su funcionamiento: desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Hasta ahora funcionaba desde las siete hasta la una.

Ayer las aulas estuvieron más caldeadas, según precisaron por la tarde varias fuentes, pero el problema según Panizo es que la caldera tiene 28 años y es necesario sustituirla. "Tenemos un problema con la caldera principalmente. No calienta lo que tiene que calentar y los chicos tienen frío. La caldera está como está, tiene 28 años y la caldera no es cosa nuestra, es cosa de la Junta. Nos hemos puesto en contacto ellos ya en el verano diciendo como estaba la caldera con un informe y todo, y nos han contestado que es problema nuestro", explicó el alcalde.

"Ayer he estado reunido con las del AMPA y se lo he demostrado. La calefacción está encendida de siete de la mañana a una del mediodía. Y se ha cambiado ayer, porque en eso hemos quedado, en darle un par de horas más a ver si conseguimos algo. Y ahora mismo está desde la siete de la mañana hasta las tres de la tarde".

Según Panizo, el Ayuntamiento de Camarzana "lógicamente no puede poner 30.000 euros para una caldera. El problema es este. Por mucho gasoil que le metas, el técnico nos dice que es una caldera que tiene 30 años, que está picada la camisa o no sé qué, y que estamos tirando el gasoil por la chimenea, en dos palabras".

"Además ¬–añade– es un colegio también que tiene sus años. La envolvente y el aislante y las ventanas son como son, y por mucho que le metas... La caldera encima está fallando y te consume el doble de lo que te tiene que consumir y no logra calentar las aulas a la temperatura que tiene que calentarlas. Es un cúmulo de circunstancias y el colegio no pasa de 16 o 17 grados".

El alcalde señala esta temperatura, pero las madres refieren temperaturas de 10 y 12 grados. De cualquier modo, la situación según el regidor de Camarzana, no es muy distinta en el IESO, cuyo mantenimiento depende de la Administración regional. "El instituto lo lleva la Junta, pero el problema es el mismo porque la Junta pasa un presupuesto que la dirección tiene que racionar. Los chicos van con cazadora porque hace un frío que pela. Son los días más fríos y creo que tienen la calefacción puesta de siete a doce, o algo así. Y eso que se supone que el instituto es más nuevo que el colegio y tiene menos años y el aislamiento tiene que ser más eficiente, pero también ocurre".

El Ayuntamiento de Camarzana de Tera asume un gasto de 12.000 euros en gasoil para el colegio, que el año pasado fueron 15.000 por la subida de los precios provocada por la guerra de Ucrania. "Suma otros 10.000 o 12.000 de luz y otros 25.000 de limpieza, son 50.000 euros al año sobre un presupuesto de 600.000 euros", refiere Panizo.

"Mi Ayuntamiento no tiene dinero para cambiar la caldera. Se lo he dicho a la delegada territorial. Saldremos en los noticiarios, pero el Ayuntamiento no puede poner 30.000 euros para la caldera, de ninguna de las maneras. Es así". La afirmación de Jaime Panizo reabre un viejo debate que se reproduce con frecuencia: por qué los ayuntamientos tienen que mantener los colegios. Hace apenas dos años ocurrió un episodio similar en Benavente por la antigüedad de la caldera del colegio Fernando II. El Ayuntamiento tuvo que asumir el coste.

El alcalde se queja de la situación. "Le han pasado la patata caliente a los ayuntamientos y se lavan las manos, pero se tienen que dar cuenta los recursos no son ilimitados y a los ayuntamientos pequeños nos muelen. De dónde quito el dinero, si es que ya no hay de donde quitar y cada vecino tiene sus necesidades". El gasto en el colegio "es un lastre, una ruina. Lo he hablado esta mañana (por ayer) con la delegada territorial y con la Diputación, y claro el tratado que tienen de pasarle la pelota a los ayuntamientos es de 1967. Pero claro, los ayuntamientos y los gastos de entonces no son los de ahora. Aquí cada vez hay menos ingresos por que la gente fallece y somos menos y los gastos van aumentando. Dice la delegada: es que igual que tú están todos. Ya, ya, pero yo miro por mi Ayuntamiento, no sé las posibilidades económicas de las demás", alega.