Benavente: El PSOE pide a Asensio explicaciones por la pérdida de una subvención de 533.000 euros

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benavente ha pedido explicaciones a la alcaldesa, Beatriz Asensio, por la pérdida de una subvención de 553.000 euros de los Planes de Obra de la Diputación Provincial de Zamora para urbanizar y renovar el abastecimiento y saneamiento de las calles Francos y Carbajés, y remodelar las rotondas de las avenidas de León y de Federico Silva.

Las portavoces socialistas, Sandra Veleda y Patricia Martín, pedirán una comisión extraordinaria para que el Gobierno municipal detalle lo sucedido y han advertido a Asensio que exigirán que ponga su cargo a disposición de la ciudad si no resulta convincente.

Veleda y Martín ven detrás de la devolución de esta ayuda el principal hito de seis meses de "nefasta gestión" del equipo de Gobierno de PP y Vox, que viene precedido de la pérdida de otras dos ayudas y que podrían tener continuidad si se pierden también los 2,4 millones de euros del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) para convertir el Mercado de Abastos en un centro cultural. En la actualidad "no está ni redactado el proyecto y las obras deben estar ejecutadas y justificadas en el mes de septiembre de este año 2024", ha dicho la concejala Sandra Veleda.

"Ya adelantamos que preveíamos la perdida de subvenciones de planes provinciales, entre otras. Incapacidad para gestionar, desconocimiento absoluto del funcionamiento de la administración pública, incumplimientos electorales, retraso en proyectos y riesgo de pérdida de subvencione dijimos entonces, en el balance de los primeros meses de gestión. No nos equivocamos ni un ápice", aseguró Veleda.

La "inacción del equipo de Gobierno" está detrás de la pérdida de los 553.000 euros de subvención de la Diputación para las calles Francos y Carbajés y las dos rotondas, según la concejala socialista que sostiene que "no se para una obra por unos adoquines. Se podría haber llevado a cabo el cambio de la red de saneamiento y abastecimiento de la calle Carbajés, así como la mejora del pavimento en las dos rotondas".

Veleda ha recordado que también se ha perdido la subvención de 60.000 euros de la Junta obtenida por el anterior equipo de Gobierno dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para el Depósito de la Mota "y que ahora pretenden enmascarar presentándose a una nueva convocatoria por el mismo importe". Pero por si esto fuera poco se ha renunciado a una ayuda de 40.000 euros de la Diputación de Zamora para Protección Civil de Benavente "por su falta de proyecto político, y su incapacidad de gestionar y gobernar con ideas para acometerlo. Su gobierno es un gobierno agotado desde su nacimiento", ha proclamado.

"Beatriz Asensio fue alcaldesa por sorpresa, la mejor pagada de la provincia, y debería de poner su cargo a disposición y dimitir para que Benavente no siga perdiendo dinero, y sobre todo que no siga perdiendo oportunidades de futuro, si no es capaz de dar explicaciones convincentes del por qué se pierden estas subvenciones", advirtió.

Veleda se ha referido también a las ayudas de la Diputación para la conservación de los centros escolares, ayuda por la que el Ayuntamiento benaventano de PSOE e IU "luchó para que la ciudad y Toro no quedaran fuera". "Ahora en la convocatoria reciente, la Diputación vuelve a dejar fuera a los municipios de más de 5.000 habitantes. ¿Alguien ha escuchado a la alcaldesa decir algo? ¿Alguien ha escuchado a la concejala de educación? ¿Alguien ha escuchado al concejal de Hacienda, también diputado de Hacienda esta boca es mía? Esto demuestra su falta de ganas de luchar por los intereses de Benavente", ha sentenciado.

La concejala y coportavoz Patricia Martín ha opuesto la gestión del Gobierno de coalición PSOE-IU a la actual del Partido Popular y Vox. "Los “no”que nos decía alguna administración fueron peleados duramente por el anterior equipo de Gobierno y finalmente por el empeño del que fue el alcalde de Benavente, nuestro compañero, y amigo Luciano Huerga. Esas subvenciones o todo aquello que pedíamos salía adelante, después de pelearlo y después de trabajarlo, porque las cosas no se regalan, hay que trabajarlas y pelearlas", ha enfatizado.

"Benavente no se puede permitir perder este dinero"

Patricia Martín se ha referido también a la pérdida de la ayuda de los Planes de Obra. "Llevan seis meses gobernando y lo único que han hecho es suprimir la Concejalía de Igualdad. Pero para que los benaventanos y benaventanas sepan lo que está haciendo el equipo de Gobierno es que hay unos fondos, 553.000 euros que se han perdido el 31 de diciembre por la nefasta gestión del equipo de gobierno PP y Vox, y como respuesta nos encontramos con que Beatriz Asensio echa la culpa al anterior equipo de Gobierno, algo que es mentira, porque se licitó bajo el mandato socialista y de IU sin empresas que concurrieran. Lo único que tenían que hacer (PP-Vox) es contratarla con un procedimiento negociado. Mientras, su primer teniente alcalde culpa a los técnicos. Si en verdad son los técnicos son responsables hay mecanismos sancionadores, pero Benavente no se puede permitir la pérdida de una subvención de 553.000 euros".

La exconcejala de Hacienda advertido también de que, si ahora el Ayuntamiento rescinde el contrato con las empresas adjudicatarias de Carbajés, Francos y las dos rotondas, "deberá indemnizarlas, pero si decide seguir adelante con el proyecto no tienen margen de maniobra en el 2024 para llevarlo a cabo con fondos propios".

Martín ha recordado que el año acaba de comenzar, el Ayuntamiento no tiene presupuestos municipales y que el PP ha puesto como excusa la falta de interventor "cuando realmente esa ausencia ha sido de 10 días". "En estos meses se ha podido adelantar la elaboración de las cuentas municipales. Un argumento más que demuestra la inacción del equipo de Gobierno", ha dicho y ha vaticinado que deberá prorrogar el presupuesto municipal de PSOE-IU durante varios meses.

La edil anunció entonces la solicitud de celebración de una nueva Comisión informativa extraordinaria para conocer los detalles de la pérdida de la subvención de la Diputación Provincial, y seguidamente ha denunciado que ha pasado el plazo de cinco días para la contestación a la solicitud de la Comisión informativa extraordinaria sobre el Puerta del Noroeste y de otras peticiones de documentación realizadas durante las últimas semanas y que siguen sin respuesta oficial.

"La alcaldesa ya considera el Puerta del Noroeste como su proyecto estrella pero en realidad es un proyecto luchado por el PSOE e Izquierda Unida por y para los benaventanos y benaventanas y al el que el Partido Popular no paró de poner palos en las ruedas al Plan Territorial de Fomento votando en contra tanto en las Cortes de Castilla y León como en la Diputación como hizo Juan Dúo", ha dicho criticando que la alcaldesa "ni siquiera sepa que en 2024 el Ayuntamiento no tiene que poner tres millones para la actuación si no dos millones".

"Pónganse a trabajar ya. Es vital para la reindustrialización de Benavente. Dejen de hacerse fotos y pónganse a trabajar porque nadie regala nada", ha exhortado al equipo de Gobierno de PP y Vox.