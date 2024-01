Benavente pierde los 553.000 euros de ayuda para dos calles y dos rotondas

El Ayuntamiento de Benavente tendrá que devolver 553.000 euros de subvención de los Planes de Obras de 2022-2023 a la Diputación Provincial tras finalizar el plazo de justificación de los dos proyectos para los que se concedió la ayuda y no haber iniciado los trabajos pese a estar adjudicadas las obras hace meses. Aunque hace una semana que el equipo de Gobierno dio por perdida la subvención, el plazo venció oficialmente el domingo, 31 de diciembre.

La Junta de Gobierno Local del Gobierno de coalición PSOE-IU aprobó a mediados de octubre las actuaciones incluidas en los Planes Provinciales de la Diputación de Zamora 2022 por un importe de 641.000 euros, de los cuales 553.000 euros corresponden a la aportación de la Diputación y 88.000 euros a fondos propios del Ayuntamiento.

La subvención estaba destinada a la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de la Calle Carbajés y la pavimentación de las Calles Francos y Carbajés con una inversión de 407.000 euros. Incluía también actuaciones en dos las rotondas de la Avenida de León, junto a la pista de atletismo y la rotonda de la Avenida Federico Silva donde se ubican las letras de Benavente, en el enlace a la Autovía A-6 por un importe de 234.000 euros.

Los dos proyectos han pasado por varias vicisitudes hasta resultar completamente fallidos. El proyecto de Carbajés y Francos quedó desierto en una primera convocatoria. En segundo lugar, la constructora adjudicataria de las rotondas renunció a ejecutarlas.

Tras las elecciones municipales y con la entrada del equipo de Gobierno PP-Vox, la Concejalía de Obras logró adjudicar el proyecto de Carbajés y Francos a la constructora Impalag, y las rotondas a la constructora Pedro Sánchez, que pese a haber renunciado al contrato volvió a resultar adjudicatario tras algunos cambios en la actuación. Ambos proyectos se adjudicaron hace tres meses, pero las obras no llegaron a comenzar.

El concejal de Obras, Contrataciones y Administración Interior, edil de Vox, Eugenio Blanco, ha responsabilizado de la pérdida de subvención a los técnicos municipales del área de Urbanismo con un relato pormenorizado de lo ocurrido y tras conocerse con tiempo que la Diputación no podía conceder una prórroga para justificar la ayuda a unas obras que ni siquiera han comenzado.

«Hemos hechos muchas obras en plazo y por qué no ha salido estas, que son las que duelen. No salen exclusivamente por empecinamiento de los técnicos que no han querido hacer el cambio de un adoquín. Tan sencillo como eso», ha explicado Blanco en relación al proyecto de las calles Francos y Carbajés.

A primeros de octubre «cuando se adjudica la obra de Carbajés y Francos a Impalag, la empresa adjudicataria lo primero que haces es moverse y buscar el tipo de adoquín junto con la tubería y se encuentra con que este tipo de adoquín que venía en el proyecto, adoquín de la empresa Breinco, se entregaría doce semanas después de la confirmación del pedido», detalla.

«Doce semanas son tres meses y estábamos ya fuera de plazo. No había tiempo para la ejecución material. Entonces la empresa solicita un cambio. Consigue un modelo idéntico en medidas y en colores, excepto en grosor, que variaba un centímetro o un centímetro y poco. Pero esto técnicamente se podía justificar con una base de hormigón y haciendo un informe técnico. La resistencia y la calidad hubiera sido la misma o superior para el tráfico rodado de tipo medio que es el que se iba a utilizar en esta calle», agrega.

«Pero los técnicos le deniegan esa opción. Entonces ya teníamos un problema que yo ya veía venir. Intervine hablando con los cinco técnicos del Departamento de Urbanismo y Obras a la vez. Les dije que teníamos que intentar valorar hacer ese cambio porque el problema no lo tiene la empresa, a la que se le podía dar un aplazamiento porque no tiene el material, pero sí debíamos cambiar ese tipo de material por el propuesto por la empresa que es idéntico y clavado en colores y en medidas excepto en altura, lo que se podía solucionar técnicamente. No hay ningún problema. Se hace habitualmente. Se puede hacer y era la manera de que esta obra, de que esta subvención no se perdiera porque sin el material adecuado no se podía hacer», prosigue.

«Respondieron que no. Y encima se cabrearon bastante porque hablan de que si hay modificaciones y no sé cuántas cosas. Las modificaciones de contrato se hacen aquí y en toda España. Una modificación de contrato que sea por necesidad se puede hacer. No hay ningún problema. No estamos haciendo nada ilegal, nada raro y nada que reprochar a nadie», sostiene.

Según Blanco, el técnico municipal y arquitecto redactor del proyecto «dice que no y los demás compañeros en cadena dicen que no. Quedó en manos de la arquitecta jefa municipal y dice que tampoco lo cambia. Aunque asumió la dirección de obra, yo creía que iba a hacer el cambio porque estábamos a tiempo. Pero dice que no, que no lleva la contraria a un compañero. Y así fue quedando. Ya advertí que me temía que la subvención se podía perder hace dos meses porque no con esta situación era imposible hacer la obra. Si no vamos a tener el adoquín hasta febrero, malamente íbamos a poder acabar la obra el 31 de diciembre».

«A todo el mundo le ha dado igual», afirma Eugenio Blanco. «Yo desde el primer momento lo advertí. Además, esto ocurrió en la Junta de Gobierno Local y todo el mundo lo vio. Va a pasar esto, que no hacemos la obra y vamos a perder la subvención. Pero nadie movió un dedo y esto se ha quedado así», subraya.

Para el concejal de Obras la sustitución del material que planteaba la empresa «era un cambio que era una necesidad, que era por una urgencia y no era sustancial ni iba a suponer un incremento del presupuesto, incluso hubiera habido una pequeña baja. Y no entiendo cómo se puede direccionar un tipo de adoquín a una casa privada específica, en este caso esta empresa Breinco (empresa de Barcelona). Habrá otras cosas en el mercado que se puedan poner, como ha sido el caso, que además lo tenemos aquí cerca en Toro, Prefabricados Duero, que además lo suministra rápido».

Blanco es categórico con lo ocurrido. «Todo lo que quieran decir los técnicos no me vale. Son excusas. No han querido. Han perjudicado a Benavente y quiero que los benaventanos sepan donde ha estado el problema de esta obra y de la pérdida de una subvención de más 500.000 euros con IVA y que encima está asociada a dos rotondas, que también se ha llevado por delante, con la consiguiente pérdida de subvención de otros más de 200.000 euros más impuestos e intereses», explica.

El concejal ha adelantado que se está intentando negociar la rescisión del contrato con las dos empresas. En ese caso, y siempre que la Diputación «nos ayude de nuevo, porque el dinero no va a ir a su remanente», se volverían a licitar los trabajos con aportación también de recursos propios.

Blanco alerta de una situación compleja de la que responsabiliza completamente a los técnicos. «Nadie quiere hacer obras ni proyectos en Benavente, ni empresas ni técnicos», asegura.

"Las cosas no son blancas ni negras. Hay grises"

«Es tal el grado de exigencia, incluso de prepotencia, que es que se salen fuera de la norma. Porque las cosas no son blancas o negras. Ellos son técnicos y me parece muy bien que hagan las cosas bien, pero cuando te viene un técnico de fuera también sabe hacer su trabajo y no puede ser ni blanco ni negro. Hay un gris y una escala de grises y hay que sacar adelante las cosas. Y desde luego no dejar al técnico privado en mal lugar delante de sus clientes, con esperas y retrasos. Esto no pasa en ninguna parte. Lo dicen ellos. No pasa en Madrid, ni en Valladolid, ni en Zamora, ni en León, ciudades en las que se hacen proyectos todos los días. Es que nadie quiere hacer proyectos para Benavente. Me lo confiesan. Nadie quiere venir a hacer obras aquí porque se encuentran con un montón de problemas. ¿Qué podemos esperar de aquí para adelante? Pues lo mismo. Y cuando vean esto se enfadarán y no me hablarán. Y que más me dará a mí, si seguiremos en lo mismo», sentencia.

El concejal de Obras también subraya que PSOE-IU tuvieron la mayor parte de dos años para ejecutar las obras. Lo explica así: "Me sienta mal que el PSOE diga que no hemos sabido gestionar el legado de obras dejado. Yo les quiero decir que, si esta obra tenía dos años para hacerse, qué hicisteis vosotros también. Pero es que encima no puedo culpar al anterior equipo de Gobierno porque el problema que ellos tuvieron es el mismo que tiene este equipo, que no salen las cosas porque se empecinan lo técnicos y no sienten los colores de Benavente. Y la pérdida de estas subvenciones, de este dinero, me duele tanto como si se me lo hubieran quitado a mi empresa porque no es normal. Estas obras se podían haber defendido y hecho las dos. Y por cabezonería, y porque les da la gana, y porque yo soy más que nadie, y porque yo estoy aquí arriba y no hagas casos a los políticos y lo que dicen… Este político está para defender Benavente. No voy a defender el trabajo de nadie si no hacen lo que tienen que hacer y bien. Y estas obras las hemos perdido porque han querido y eso no. Lo advertí. Dije que no lo iba a permitir y que traería consecuencias porque es un dinero que han perdido los benaventanos para esas calles".