"Lo que me gusta es lo que le pasa al público cuando ve magia"

El argentino Toni Montana ha sido el ganador mundial de mentalismo en Beijing y tiene en su haber otros muchos precios internacionales. Pero llega a Benavente con toda su humildad por bandera para entregarse al público familiar, aprender de la experiencia y divertirse juntos.

–¿Qué trae en esta presentación a Benavente?

–Lo que me gusta siempre es pensar en el público al que me voy a enfrentar, entonces uno tiene que ser un mago todo terreno. Y a mí me gusta, por ejemplo, traer a mi familia en un juego muy especial, en el último juego, hacer magia para niños y adultos para que los niños flipen y los adultos digan “y esto cómo lo hizo”. Para que todo el mundo se sienta integrado, y eso a mí me beneficia mucho porque la gente lo pasa súper bien.

–Usted además de ilusionista es mentalista, con premios de carácter mundial.

–Lo que tuve fue la suerte en el año 2009 de competir en un mundial de magia y ganar un premio y eso me hace, una persona que se ha animado, nada más. A mí me gusta seguir actuando en miles de lugares diferentes para seguir aprendiendo, como creo que uno aprende todo el tiempo. La experiencia de haber podido competir en un mundial en China y ganar un premio es fantástica e inolvidable.

–¿Qué es lo que le gusta de la magia?

–A mí lo que me gusta es lo que le pasa al público en su mente cuando ve la magia. Me mola eso, ver cómo la gente que no conoce el secreto y escucha una historia y se engancha con la historia, termina creyendo que la magia existe.

–Es importante conocer esos secretos y tener habilidades, pero casi es más importante la puesta en escena.

–Sí, definitivamente. Yo soy un creyente de eso. Cuando salí de la escuela secundaria estudié arte dramático y me recibí actor nacional. Y en ese camino conocí a mi maestro de magia hace ya treinta años. Cuando empecé a estudiar magia me di cuenta que yo ya había actuado y ahora lo que hago es actuar de mago.

–La interacción con el público ¿cómo se consigue?

–Definitivamente es importantísima porque el público lo vive en sus propias manos y lo siente mucho más. Siempre trato de preguntar “tienes ganas de pasar”, por si la persona no quiere. Entonces no obligar a nadie y el que pase sea para disfrutar. Eso es también muy importante.

–En su viaje por el mundo, ¿cuál es el público más difícil?

–Pues me ha tocado hacer magia en Rusia y es más difícil por la traducción. Los chistes llegan más tarde. Generalmente la gente no habla inglés y había una traducción simultánea y sentía que los chistes llegaban más tarde. Después la gente que viene a un espectáculo está predispuesta a querer divertirse.