La alcaldesa de Vega de Tera invita a Zamora Sí a acudir a los tribunales "si ven irregularidades"

La alcaldesa de Vega de Tera, Tamara Isabel Fuentes, ha invitado al Grupo Municipal de Zamora Sí a acudir a los tribunales si tiene que denunciar "cualquier práctica ilegal" y ha acusado a la oposición de hacerla blanco de "una difamación injustificada" pese a los "exabruptos" proferidos "en una situación límite" por los que "pido disculpas".

Fuentes ha respondido así a la oposición, que la ha acusado de presuntas irregularidades. "Ante los continuos ataques del grupo de la oposición del Ayuntamiento, de Zamora Sí, creo que este no es el medio idóneo para denunciar nada, para eso están los Tribunales. Aun con todo, respondo a esos ataques en la medida que no solo me hacen daño a mí, sino a la institución a la que represento", explica.

La alcaldesa afirma que "los exabruptos que mencionan están fuera de contexto y se produjeron en una situación límite, no deberían tenerse en cuenta. No obstante, pido disculpas por las formas, que no son propias de mí"

En segundo lugar afirma que la información a la que hace alusión, "es sesgada y sin ningún tipo de fundamento". Por último, insiste en que "ante la certeza de cualquier práctica ilegal en el ejercicio de mis funciones deberán manifestarlo en los tribunales. Yo así lo haré si siguen en esta dinámica de difamación injustificada. Y lo haré por respeto a la Institución y a los vecinos, que son el objeto de mi trabajo día a día".