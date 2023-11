El Gobierno autoriza la inversión para rehabilitar el depósito de la Mota

La primera fase del proyecto de rehabilitación del depósito de agua de la Mota para su conversión en un mirador a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Benavente ya está dada de alta en la plataforma ministerial preceptiva. Un trámite que tenía paralizada la licitación de la que queda pendiente abrir las tres ofertas presentadas para poder proceder a la adjudicación del proyecto. Según confirmó el concejal de Gestión Urbanística, Alberto Posado el Plan de Sostenibilidad "ya está dado de alta en la plataforma Coffee".

La licitación estaba paralizada y el alta en esta plataforma que da servicio a la gestión de los Fondos Europeos a partir del marco financiero plurianual de 2021 a 2027 permitirá avanzar en apertura de plicas y adjudicación. El proyecto técnico de la obra de rehabilitación del Depósito de la Mota e Implantación de la estructura para el ascensor y núcleo de escaleras que permita el acceso a la cota superior del depósito tiene prevista una inversión de 588.639,29 euros de los cuales 154.639€ provienen de la subvención obtenida del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2021, 60.000€ obtenidos de una subvención de la Junta de Castilla y León y por último 334.000,29€ a través de fondos municipales.

Precisamente en el aire están los 60.000 euros financiados por la Administración autonómica y que podrían perderse puesto que finaliza el plazo de ejecución sin que las obras haya siquiera comenzado. Mientras que la Junta ya ha convocado las subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de Castilla y León de este año y está a punto de finalizar el plazo para presentación de solicitudes.

Otra actuación que está pendiente de trámites municipales es la solicitud a los fondos europeos para la recuperación de la torre albarrana y el patio de armas del castillo y con lo que se podrían completar las actuaciones previstas en el Plan de Sostenibilidad. La propuesta persigue recuperar los restos de la torre albarrana del siglo XIV y el patio de armas del castillo para uso turístico como mirador y yacimiento arqueológico.

Avances en la expropiación del Puerta del Noroeste

Desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Benavente se ha depurado la situación de las notificaciones a los propietarios de terrenos que están incluidos en el proyecto de expropiación. En la actualidad, según explicó el concejal del área, Alberto Posado, "ya se han realizado todas las notificaciones y se ha dado respuesta a las alegaciones presentadas por los diferentes interesados". No obstante la respuesta no se notificará hasta que no se proceda a la aprobación definitiva del proyecto. Las alegaciones presentadas al proceso de expropiación fueron 17 y dos más se presentaron al de reparcelación. Alegaciones ya remitidas también para estudio a las empresas redactoras de los proyectos

A pleno la aprobación definitiva de una parcela sobrante

La Comisión Informativa de Gestión Urbanística ha dictaminado la aprobación definitiva para regularizar la vía pública, una parcela sobrante de una superficie de terreno trece metros cuadrados, en Ronda de los Pelambres número 11. Actualmente esta parcela forma parte del viario público y la regularización pretende adecuarla a la delimitación establecida por el planeamiento municipal vigente, y de la que resulta un sobrante cuyo destino es que sea edificado conforme a la norma zonal 1.2. El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 22 de septiembre acordó la aprobación inicial de la declaración como "parcela sobrante". Fue abierto periodo de exposición pública por plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el BOP No 12 de 11 de octubre de 2023. Y se ha incorporado al expediente, certificado de Secretaría en el que consta que no se han presentado alegaciones. La superficie afectada, forma parte actualmente del viario público, y el Plan General de Ordenación Urbana establece la alineación del vial con un sobrante de 13 metros cuadrados (12,72 metros cuadrados según el informe de tasación), que deben incorporarse a la parcela colindante para su edificación. La valoración económica de la parcela que se declara como sobrante de vía pública asciende a 2.987,46 euros, según informe de tasación incorporado al expediente. Y se deberá incluir en el inventario de bienes, dicha parcela, con la calificación de Bien Patrimonial. También será inscrita en el Registro de la Propiedad.