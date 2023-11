El PSOE hace balance de la gestión de PP y Vox en Benavente: "Incapacidad y donde dije digo, digo Diego

"Incapacidad para gestionar; desconocimiento absoluto de la administración; incumplimiento de sus promesas; retrasos en proyectos y riesgo de pérdida de subvenciones en obras que deberían estar ya acabadas y justificadas y ni siquiera han comenzado".

El Grupo Municipal Socialista evaluó ayer de esta forma los primeros meses del Gobierno de coalición PP-Vox y ha expresado su "preocupación" por la "nefasta gestión" que está protagonizando el equipo que preside Beatriz Asensio y el "peligro" de perder proyectos cuyas subvenciones "costó tanto esfuerzo y trabajo conseguir".

Las concejalas socialistas Sandra Veleda y Patricia Martín describieron la labor de PP y Vox en esto meses con una frase: "Donde dije digo, digo Diego", en referencia a las críticas que el Partido Popular vertió en la oposición contra los proyectos impulsados por PSOE e IU que ahora "han hecho suyos", o las promesas electorales que el PP ha incumplido una vez han llegado al gobierno.

"Sin proyecto y con el mandato agotado"

"No tienen proyecto político, ni de ciudad y su mandato nace agotado", proclamó Veleda antes de decirles a los populares que "gobernar no es ostentar el poder" y de afearles que prometieran devolver el Ayuntamiento a la plaza mayor, el registro municipal o atender a los ciudadanos una vez a la semana, "lo que no ha ocurrido".

Veleda se refirió a las críticas vertidas por el PP sobre el Puerta del Noroeste, "poniendo palos en las ruedas" y haciendo "boicot" al Plan Territorial de Fomento. "Ahora es un gran proyecto para Benavente. De nuevo, donde dije digo, digo Diego. Y de lo cual nos alegramos porque es un proyecto que lleva la impronta del PSOE y que nosotros apoyaremos".

Se refirió también la exconcejala de Urbanismo al Plan de Sostenibilidad de la Mota, con la obra del depósito sin comenzar; o la pavimentación y renovación de redes en Carbajés y Francos, una obra valorada en más de 400.000 euros con planes provinciales "que ya debería estar acabada y justificada la subvención y que se va a perder si la Diputación no modifica los plazos".

Del mismo tenor citó el proyecto de reforma del Mercado de Abastos, sin avances un año después de recibir la subvención, y a la reforma de la plaza Mayor con mobiliario y las letras de Benavente para desarrollar un espacio abierto. "Desde junio tienen las letras y el mobiliario en un almacén y han convertido la plaza en un aparcamiento caótico, en un embudo de vehículos, cuando hay plazas vacías en la plaza del Grano".

"Este era un mandato para lucirse porque se había conseguido el dinero y estaba ingresado en las arcas municipales. Ahora las subvenciones y los proyectos corren peligro", dijo Veleda, que se ofreció a "remar" para que todos salgan adelante y criticó que para el PP "todo está en estudio".

La concejala Patricia Martín, que centró las críticas en el PP, "porque el concejal de Vox va por libre", recordó la herencia económica dejada: 4,7 millones de deuda,10 millones en el arqueo de caja, y un remanente de 2,3 millones, y pidió a los populares "que no mientan diciendo que no hay dinero".

Martín vaticinó una subida de tasas e impuestos y numerosos recortes, "que ya están afectando a algunas asociaciones a las que han restringido hasta las fotocopias". La edil recordó que en la oposición Beatriz Asensio pidió al entonces alcalde Luciano Huerga que se bajara el sueldo un 20% "y ahora cobra más que él, y es la alcaldesa que más cobra de la provincia, mucho más que el alcalde de Zamora".

Criticó también la subida de percepciones de todos los concejales, "el gobierno más caro y menos productivo de Benavente" y acusó a los populares de convertir la plaza Mayor en una "ratonera en contra del interés general para favorecer a unos pocos". "Lo más triste es que la alcaldesa es un títere del verdadero alcalde en la sombra, el segundo teniente de alcalde, José Manuel Salvador Turiño, y los benaventanos solo tienen que abrir los ojos para comprobarlo", dijo.