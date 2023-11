Benavente: Izquierda Unida y Vox tendrán grupo político municipal propio el próximo año

El Grupo Mixto del Ayuntamiento de Benavente que actualmente integran los concejales de Vox, Eugenio Blanco, y de Izquierda Unida, Manuel Burón, quedará disuelto el próximo año y las dos formaciones políticas pasarán a tener grupo político propio, según ha confirmado la alcaldesa, Beatriz Asensio.

Los presupuestos municipales de 2024 contemplarán las asignaciones que les corresponderán a los dos partidos, así como la asistencia de ambos concejales a órganos colegiados, pero hasta los primeros meses del próximo año no se consumará la modificación del reglamento municipal vigente.

Asensio ha justificado la demora de la modificación del Reglamento municipal debido a la urgencia de sacar adelante obras y adjudicaciones condicionadas a subvenciones y se abordará en Pleno en 2024, lo que ha tenido ocupados a los servicios técnicos.

«La previsión seguramente sea para el año que viene porque no ha sido posible llevarlo antes. Hay muchas licitaciones en curso y además varias estaban pendientes de subvenciones que cumplían el plazo este mes de noviembre y, por tanto, era lo que más urgía, precisamente porque había que justificar adjudicaciones u obras, que en este caso requerían de este plazo. Pero la previsión es que se lleve a cabo», justificó.

Asensio ha precisado que en el proceso de elaboración de los presupuestos municipales para el próximo año ya se contempla «la consignación conforme a cuatro grupos municipales tal como estaba en el periodo anterior y hemos consignado la cantidad para cuatro grupos políticos y lo mismo para asistencia a órganos colegiados cuando ya se formalice esa disolución del Grupo Mixto y sean grupos independientes», ha añadido.

Reconocimientos a Luciano Huerga

Asensio ha dicho también no haber recibido ninguna propuesta, ni de CEOE-Cepyme para poner el nombre del exalcalde Luciano Huerga a la avenida principal del futuro polígono Puerta del Noroeste; ni de Izquierda Unida, para nombrarlo hijo predilecto de la ciudad.

«De momento no hemos recibido nada. A día de la fecha no tengo nada sobre la mesa con respecto a ambas propuestas. Con respecto a la de CEOE (sé) lo que he leído en prensa. No he recibido ninguna llamada de su presidente para explicarme en qué consiste. Lo único que he visto es lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Por lo que respecta a la propuesta de Izquierda Unida no he recibido a día de la fecha la solicitud», ha explicado. En cualquier caso, ha indicado, «como alcaldesa no me corresponde a título personal determinar en un sentido o en otro. Será una cuestión de acuerdo en este caso, y una vez que tengamos sobre la mesa en qué consiste cada una de las propuestas, habrá que estudiarlas».