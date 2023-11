"Este libro te permite descubrir la vida rural y reconectar con la naturaleza"

La escritora e ingeniera forestal María Turiño presentaba hace unos días en Benavente, en La Librería de Ángela, su segundo libro "Y si nos andamos por las ramas", un conjunto de relatos autobiográficos, treinta y cinco historias reales sobre la vida en una pequeña aldea de la comarca de Sanabria, en Triufé, en donde ha encontrado un mundo de oportunidades. El libro, de la Editorial Adeshoras, está ilustrado por la diseñadora gráfica Cristina Fraile, y cuenta además con un prólogo de Fernando Ferro.

–María explica que es ingeniera forestal de formación y constructora de sueños de vocación. Explíquenos esto.

–Mi formación ha sido ligada a la naturaleza a través de la ingeniera forestal pero vine a Sanabria hace 21 años y fue cuando realmente me di cuenta que esto de la vinculación con la naturaleza es algo más que una formación académica. Muchos sueños que se tienen vinculados a la vida sencilla y a la naturaleza se pueden conseguir. Entonces soy constructora de sueños, vinculados a la naturaleza.

–Para contextualizar este libro, ¿habría que hacer un viaje por esas dos décadas que lleva en el pueblo?.

–Realmente ese libro se ha gestado ya cuando llevaba tiempo en Sanabria y dije "algo en mí está cambiando". Yo al principio iba al bosque y pensaba "mira esto está fatal, aquí falta una entresaca, el podado, es necesario el tratamiento servícola". Esa visión de universitaria no me dejaba ver el bosque. Fue poco a poco que mi cabeza fue cambiando, no sé cuándo, pero me di cuenta que estaba contemplando el bosque y me apasiona una cita de autora que no recuerdo "fui al bosque para olvidar mi mente y encontrar mi alma".

–Desde esta perspectiva, cuando llega a la ciudad ¿cómo la ve ahora?

–Grande, muy grande. Tengo la mirada acostumbrada ala naturaleza y me atrae mucho estos supervivientes del asfalto como los grandes árboles o las pequeñas briznas de hierba en las baldosas. Es como un guiño a la población urbana. Es cierto que no hace falta desplazarse muy lejos de la ciudad para tener esa conexión con la naturaleza.

–¿Cómo ha sido su adaptación a lo rural? ¿O aún no se ha adaptado a ello?

–Todavía se me ve la ciudad (sonríe). Me quiero considerar genuina del pueblo pero tengo algo ahí que no acaba de dejarme. Sí que hubo proceso de adaptación. En invierno me resultaba muy duro las horas. La vida es muy casera en invierno, vas por la calle y no ves absolutamente a nadie y sí que me costó. Fue un tránsito muy paulatino. El ritmo es más lento pero yo peco de llevar un ritmo vertiginoso. A veces no es lo que te depara la vida, si no cómo entiendas la vida.

–¿Cuál ha sido el proceso de creación de ese libro?

–Todo empezó porque a raíz del primer libro una amiga ilustradora me dijo que podía hacer un ejercicio de escritura, de lo cotidiano. Y nos presentamos a un concurso, que no ganamos, pero que nos sirvió para que contactara con nosotras una editora que formaba parte del jurado. Hicimos algunas modificaciones y aquí está el resultado. En este libro se describe el día a día en función de los avatares temporales de las estaciones del año.

–Una escritura que está marcada por su experiencia personal.

–Absolutamente. El libro está dedicado a mis tres chicos, mi marido y los niños que acompañan mi vida, porque ellos forman parte de las experiencias de mi día a día. Desde que te encuentras un lirón careto hibernando en una casa vieja abandonada, cuando vas a inaugurar un horno con un bote lleno de alubias.

–¿Se siente afortunada de vivir en el mundo rural?

–Muchísimo. El pueblo me ha dado la oportunidad de descubrirme a mí misma, de ser libre.

–¿Por qué recomienda a los lectores este libro?

–En él pueden descubrir a través de las letras la vida del mundo rural en el mundo actual. Somos muchas personas las que estábamos desvinculadas del mundo rural y tenemos que volver a reconectar. Este libro es una ventana hacia esa reconexión, para encontrarte con una vida sencilla.