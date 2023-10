Las pozas de Morales recobran vida

Morales de Valverde es uno de esos pueblos que renuncian a dejar de lado su patrimonio cultural y año tras año implementan iniciativas con las que ponerlo en valor y darlo a conocer más allá de las fronteras municipales. Lo han hecho con sus mascaradas y también este año han hecho un importante esfuerzo por recuperar unos espacios que estaban abandonados pero que décadas atrás tuvieron una gran importancia para los vecinos. Son las pozas de lavar, donde antiguamente las mujeres se juntaban para lavar la ropa en cualquier fecha del año, era un lugar que formaba parte de las actividades sociales del pueblo, un lugar de encuentro.

Son los propios vecinos de Morales, de la mano de la Asociación Cultural y Micológica Las Pozas, los que han llevado a cabo la retirada de toda la maleza de la zona de las pozas. "Hemos quitado toda la maleza, estaba todo el espacio lleno de juncos y hierbas. También hemos limpiado la fuente y hemos arreglado la salida del caño que iba hasta la Zamarilla", explica Mario Macho, de la asociación.

Para los vecinos de Morales la recuperación de estas pozas supone ofrecer un motivo más para visitar este pueblo, por su originalidad. "Es todo natural", explican. "El agua es de un manantial y las mujeres del pueblo recuerdan que antiguamente, cuando iban a lavar allí, la temperatura era la misma en invierno que en verano por lo que no iban a lavar al río Castrón".

Desde la asociación señalan que "no tenemos datos de la antigüedad de las pozas. Tan solo lo que se ha trasmitido oralmente de una generación a otra. Hay documentación de la existencia de Morales en el año 1474, por lo que no es extraño que las pozas tengan la misma edad, pero eso no lo podemos asegurar. Si podemos afirmar que, en 1752 en el Catastro del Marqués de la Ensenada, dice que Morales limita al sur con el término de Santo Tirso y el lugar de la Pueblica. Esto nos hace pensar que hubo un poblado que tenía un término distinto al de Morales y que posiblemente surgió como consecuencia de la fuente de las pozas".

La lucha de la Asociación de Morales contra el olvido y la dejadez del medio rural sigue avanzando en la recuperación de tradiciones y de su patrimonio cultural. Es por ello que pretenden también recuperar la zona del entorno de las pozas y para ello espera poder contar con ayuda de otras administraciones. Tras el trabajo realizado este año en la zona se abrió paso hasta las pozas con las piedras/lavadero que marcan su contorno desplazadas por el empuje de la vegetación.