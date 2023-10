Villaferrueña combate la soledad no deseada

En el mundo rural son más cercanas las relaciones vecinales que en grandes ciudades pero también es cierto que la creciente despoblación en algunas zonas de la llamada España Vaciada provoca una convivencia menor en el trato diario con hijos o incluso nietos. Las personas mayores que residen en los pueblos enfrentan diariamente la problemática de sentirse aisladas y desconectadas por la falta de interacción social.

Es algo que quieren evitar en Villaferrueña desde la Asociación Abuyaco por Villaferrueña, donde han puesto en marcha una serie de iniciativas con el fin de poner freno a ese aislamiento que puede afectar tanto al bienestar emocional de estas personas mayores como al acceso a los servicios y recursos comunitarios. “Es muy complicado no caer en ese aislamiento si, por ejemplo, no frecuentan los bares o no se relacionan con el resto de los habitantes”, explica la asociación.

El aislamiento de las personas mayores, o lo que se viene llamando la soledad no deseada, es un problema más frecuente para las mujeres que viven en pueblos pequeños, “donde a menudo no tienen contacto con otros miembros de su comunidad, ya sea porque no salen mucho de su casa o porque, simplemente, no hay suficientes oportunidades para relacionarse”.

La soledad emocional de estas personas acarrean consecuencias físicas y mentales, “ya que tienden a presentar una mayor incidencia de depresión y enfermedades físicas relacionadas con el estrés”, añaden. Es por ello que en Villaferrueña han querido buscar soluciones que promuevan la inclusión y la participación activa de estas mujeres en la vida social y comunitaria. Y para ello han optado por organizar actividades que puedan hacerse en grupo, en un local donde se junten para compartir intereses y habilidades y que resulten atractivas y animen a las mujeres a participar para romper ese aislamiento.

Se trata de iniciativas como juegos de mesa, grupos de caminatas, talleres de manualidades, talleres de cocina, clases de baile, actividades deportivas adaptadas o encuentros culturales, entre otras. La programación de estas actividades la han adaptado dentro del programa que han llamado “Tarde de chicas” y que han comenzado en el mes de septiembre con una buena aceptación por parte de las vecinas de Villaferrueña.

“En la primera tarde de chicas compartimos merienda y sobremesa, planteamos algunas actividades pero, sobre todo, les dimos voz para que ellas fueran las que decidieran”, explican. La actividad resultó ser todo un éxito, y han vuelto a reunirse. Lo han hecho esta semana. Esta vez han aprovechado el buen tiempo para reunirse cerca de una treintena de personas para dar un paseo por uno de los muchos lugares “privilegiados” que tiene Villaferrueña.

Durante el paseo la asociación organizó una yincana sorpresa, en la que las participantes fueron resolviendo acertijos e informaciones cifradas sobre actividades previstas por la asociación.

“Entendemos que somos un grupo muy variopinto y cada persona tiene sus preferencias. Por esa razón seguiremos proponiendo distintas actividades con el objetivo de complacer y seducir a todas en la medida de lo posible. Estas acciones, dirigidas únicamente a las mujeres, constituyen una discriminación positiva hacia un colectivo que necesita un pequeño empujón con propuestas más singulares y personalizadas".

Explica la asociación que confía en que pasado un tiempo, estas mujeres adquieran el hábito de salir y las tardes de chicas dejen de ser necesarias”.

Desde la asociación de Villaferrueña se están organizando simultáneamente otras muchas actividades, abiertas a todas las personas. Hay algunas que, por su coste económico, son exclusivas para los socios.

Programa de octubre

Para el mes de octubre hay varias actividades programadas. De modo que los viernes aprenden a trabajar la mimbre plana o “mimbre de tireta”, es una actividad exclusiva para socios, dado que tiene que ser un número reducido de personas. El próximo sábado día 14, comenzarán a bailar bachata. La actividad se realizará los sábados a partir de las siete de la tarde con excepción del sábado día 28 que está programada una obra de teatro. Tanto el baile como el teatro estarán abiertos al público en general.

Cabe destacar que la localidad de Villaferrueña cuenta con 103 personas en el padrón municipal y la Asociación Abuyaco en este momento, supera los 160 socios. Por lo que desde la Junta directiva hacen un balance muy positivo del éxito de la misma y “seguiremos trabajando por ofrecer actividades para todos los colectivos y grupos de edad”.