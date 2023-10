La Concejalía de Comercio ha presentado las nuevas ayudas gestionadas por la Agrupación Local Macovall (Mancomunidad de la Comarca de los Valles de Benavente) dirigidas a proyectos de la comarca de Benavente que serán subvencionados hasta un 40% y podrán solicitarse a finales de año.

Se trata de subvenciones a fondo perdido para emprendedores de la comarca. «No hay que devolverla, vas a cobrar un porcentaje de subvención en torno a un 40% de toda la inversión que se haga», explicó la gerente de Macovall, Noelia Vega.

«La inversión no es solo la obra que se realice si no también, reforma, suministros, equipamiento, etc... Quien tenga una idea de negocio, quien tenga algo en mente, que contacte con nosotros siempre antes de haber comprado o reformado una nave o comprado una máquina, porque las ayudas hay que solicitarlas antes de realizar la inversión», ha advertido.

«Entendemos que estas iniciativas son muy buenas para que las empresas las conozcan y tienen un espíritu que desde el Ayuntamiento compartimos, que es el de mantener la población en el medio rural, que tanta falta nos hace y por qué no, atraer a nuevas empresas», ha incidido la edil de área, Sara Casquero.

«Ponemos nuestro granito de arena siempre para que la mujer se quede en el mundo rural. Somos un pilar muy importante para seguir apoyando a los pequeños negocios de los pueblos», ha agregado la presidenta de Macovall, Atilana Martínez.