El benaventano Iván Bragado: ¡Por fin en casa! tras 74 días en ruta

Lo que comenzó con una apuesta entre el promotor de la entidad viguesa Discamino, Javier Pitillas, y el deportista benaventano Iván Bragado, a quien retó a sacar el título de entrenador, finalizó el domingo como un sueño cumplido.

Iván ha estado inmerso en la "Perimetral Ibérica", una aventura que ha compartido con Chema Díaz y Pablo Paz. Los tres son personas con diferentes discapacidades que se han subido a sus bicicletas adaptadas para vivir este reto. Junto a ellos han pedaleado Javier Pitillas, atleta y policía local recién jubilado y Bernardo Gil, también deportista y jubilado, y con quien Iván hizo la mayor parte del recorrido, mientras que el tercer copiloto ha ido rotando. "Hasta diez personas hemos compartido la aventura".

Este deportista benaventano ya está en casa, después de 74 días y unos 4.600 kilómetros en el cuerpo, pedaleando. Vuelve ahora a lo que llama “la vida normal” intentando asimilar todo lo vivido durante estos días en los que se han ido sucediendo las emociones de todo tipo. El cansancio, el calor o el frío que Iván y sus compañeros de aventura han soportado en algunas jornadas o los madrugones quedan en nada al pensar en cada una de las personas que el benaventano se ha ido reencontrando en el camino.

Echando la vista atrás a estos dos meses y medio de recorrido por la costa peninsular no deja de enumerar experiencias vividas con amigos, conocidos y familiares que le han hecho más fácil esta increíble aventura que “ya está hecha, ¡por fin!”, señala Iván.

Recuerda que en su día a día pedaleando "con tantos kilómetros, yo pongo la música y me olvido de todo. Sobre todo, viene muy bien para coger la cadencia del pedaleo, la música electrónica para subir las cuestas va de lujo, a mí me vino muy bien". Explica también Iván que "por las tardes aprovechaba para estirar y darme masajes, yo como siempre fui deportista sigo con mis cosas, me gustaba estirar antes de montar en la bici y después masajes".

No deja de relatar anécdotas y encuentros con amigos en Laredo, en Valencia, en pueblos de Andalucía ... recuerda también que "solo nos llovió en Galicia", asegura que las mejores carreteras son las de Valencias y las mejores vistas las de Cataluña.