El PSOE de Benavente denuncia retraso en el Plan de Sostenibilidad Turística y el equipo de Gobierno lo niega

El PSOE en Benavente denuncia retraso en la gestión de licitaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino por parte del equipo de gobierno de PP y Vox “que podría suponer la pérdida de subvenciones” y el equipo de Gobierno explica que el Plan está en periodo de validación, en manos del Ministerio y niega que se vaya a perder la subvención.

Los concejales socialistas "manifestamos nuestra gran preocupación por los continuos retrasos y dilaciones en la gestión de las obras correspondientes a las millonarias subvenciones obtenidas durante el pasado mandato de fondos europeos en tres proyectos estratégicos: más de 6 millones de fondos europeos para tres grandes proyectos como el Plan de Sostenibilidad, la Rehabilitación del Mercado de Abastos y la Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento del Centro de Transportes.

Por su parte el alcalde en funciones, el representante de Vox en el Ayuntamiento de Benavente, Eugenio Blanco, señala que "mientras no lo validen no podemos seguir la tramitación. Pero supongo que será cuestión de días. Son varias actuaciones dentro del plan que tienen que estar validadas. Se ha retrasado algo más supongo que porque hay gente de vacaciones al coincidir en agosto, pero una vez que lo valide el Ministerio podremos seguir adelante. Convocar la mesa de contratación y licitar". Señala el alcalde en funciones que "de hecho el periodo de presentación de ofertas ya ha finalizado y los que estén están. Al parecer hay retraso por la herramienta CoFFEE, que se utiliza para la gestión de los fondos, es algo muy riguroso, pero no depende de nosotros".

Los socialistas insisten en que "esta suspensión, se une a la innecesaria y caprichosa modificación de anualidades del proyecto de rehabilitación de la Mota aprobada durante el pasado mes de agosto por el nuevo gobierno sobre un acuerdo de Pleno adoptado en el mes de febrero (con todos los informes técnicos a favor), por el mero hecho de pretender aparentar hacer algo nada más entrar; además de intentar lavar su imagen pública sobre un proyecto que criticaron y nunca apoyaron".

Desde el PSOE, una vez más "volvemos a reiterar nuestro ofrecimiento de ayuda y colaboración para la gestión de estos proyectos urbanísticos con el fin de no poner en peligro, ni perder las millonarias subvenciones obtenidas. Por eso pedimos públicamente a la alcaldesa de Benavente y a su gobierno que se dejen ayudar, y si siguen sin considerar nuestro ofrecimiento, que se pongan a trabajar de forma seria y diligente, cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades como gobierno municipal para no perder dinero público".

Eugenio Blanco explica que la primera actuación prevista es la del depósito de la Mota pero también se tiene previsto sacar a licitación en los próximos días la consolidación de la cubierta de la nave ubicada en la zona de la Pradera. "Vamos a comenzar con la cubierta para evitar que se siga deteriorando la nave y alguna otra actuación menor. Hay un presupuesto para ello de unos 200.000 euros. No hay nada que se esté incumpliendo ni que no se vaya a cumplir. Esta paralización en la tramitación supone algo más de tiempo pero en ningún caso se están incumpliendo los plazos. Hay un periodo para la ejecución. Estamos hablando de proyectos que tienen que estar finalizados en 2024 y 2025", señala Blanco.

Respecto a otros proyectos previstos en Benavente por el anterior equipo de gobierno más dudas hay por parte del alcalde en funciones Eugenio Blanco, quien es además concejal de Obras. Se refiere al proyecto planteado para la reconversión del inmueble del antiguo mercado de abastos y para el que se dispone de otra subvención importante.

Y es que explica que "en el mercado de abastos tenemos que resolver primero el tema de la concesión de puestos. Eso es algo que habría que haberlo hecho antes de poner sobre la mesa un proyecto porque ahora mismo no podemos entrar allí a hacer obras. Hay que resolver primero esto, para no tener problema", explicó aunque reconoce que aún desconoce cuál es la situación de los antiguos puestos del mercado de abastos.