La lluvia irrumpió ayer en las Ferias de Septiembre de Benavente y obligó a suspender algunos de las citas programadas para animar la jornada, así como al cierre de algunas casetas. En un recorrido por la feria para hacer balance ha habido opiniones para todos los gustos pero la mayoría muestran la satisfacción con el formato de la feria aunque los que repiten creen que este año ha estado menos concurrida que en la edición anterior. Esta edición ha servicio a los expositores de escaparate de sus productos de calidad.

La degustación popular citó ayer en la Plaza Mayor a cientos de personas que no dudaron en probar el arroz a la zamorana preparado para la ocasión, con pan de la zona y vino para aquel que quiso probarlo. Durante casi dos horas se estuvieron repartiendo raciones entre los asistentes de todas las edades que disfrutaron también de un animado concierto a cargo del grupo Dos de Picas. La lluvia hizo presencia de modo intermitente pero no obligó a suspender el espectáculo que se resguardó bajo las carpas municipales. Por la tarde, fue muy distintos. Y ya algunos de los expositores optaron por no abrir las casetas.

El concurso canino se ha cancelado a la espera de una nueva fecha por la falta de público, que no de participantes, y lo poco que acompañaba el tiempo. Mientras que tampoco hubo pasacalles, que aunque se tenía previsto realizarlo bajo los soportales finalmente no se hizo porque no había prácticamente nadie en la feria. La Concejalía aún no ha hecho balance.