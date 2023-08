Anabel Llamas González nació en Pinneberg (Alemania), a principios de los años setenta. Cuando era muy pequeña, volvió al pequeño pueblo natal de su padre, Vega de Tera, donde pasó casi toda su niñez y parte de la adolescencia. Allí forjó lazos de amistad que la ayudarán a comprender que existe un mundo fuera de las paredes de su casa. Cursó estudios de formación profesional en la rama administrativa en Benavente, lo que la ayudó a montar su pequeño negocio.

El pasado mes de noviembre presentó su primer libro, "Aprendí", que hasta el momento ha tenido una muy buena acogida por el público y ya se está publicando la tercera edición. "Yo nunca había creído en mí. Sin embargo, muy poquito a poco y ahora, cuando la gente me escribe tantos mensajes bonitos sobre la novela, te sientes muy bien y logras quererte algo más", compartía.

La autora quiere dar continuidad a esta faceta que lleva haciendo toda su vida como una pasión y ha comenzado a publicar cuentos infantiles, un cambio de estilo bastante drástico en comparación a su primera publicación. "¿Un salto importante, verdad? La explicación de este cambio es muy sencilla, creo que lo más importante en este mundo es la educación y sobre todo desde pequeñitos. Que los niños vivan, que sean, que jueguen y que aprendan los mayores valores y sean buenos adultos mañana", aseveraba.

Estos relatos son, por el momento auto producidos y están ilustrados por la benaventana Eva Blanco. "Me di cuenta de todos los cuentos que tenía mientras revisaba el ordenador, no pensaba que había tanto. No me iba a dar tiempo a hacer todos por temas de mi trabajo. Tenía que buscar a alguien que me ilustrara y empecé a preguntar hasta que me recomendaron a Eva. Me encanta porque además es de la zona y creo que es una forma de devolverle a Benavente un poco de lo que me ha dado", afirmaba Llamas.

Estas obras infantiles tratan temas que la escritora considera muy importantes en estas edades tan tempranas como el cuidado del medio ambiente, la amistad o el amor por la naturaleza. "Empecé a escribir cuentos para historias que les pasaban a mis hijos y amigos o que les habían preocupado en cierta forma. Opino que los libros son una herramienta muy útil para acercar ciertos temas de una forma más liviana o lúdica", explicaba sonriente.

Los primeros relatos que ha publicado han sido la saga de "Ratic", que hasta ahora son los volúmenes "Ratic, mi amigo invisible", "Ratic en Sanabria" y "Ratic y el caracol que no quería salir al sol". Por otro lado, de forma independiente a los anteriores ha sacado "María aventurera" y "David y su escudo protector".

"La saga de Ratic comenzó por que uno de mis hijos, cuando era pequeño, tenía un amigo invisible y empezamos a construir estos cuentos. Cada noche yo me inventaba una historia para cuando iba a dormir y al final le hemos cogido mucho cariño al personaje en casa. La de David, por ejemplo, fue porque iban a operar a un compañero de la escuela y mi hijo estaba muy asustado, decidí contar cómo David tenía un escudo protector contra los bichitos y que no le iba a pasar nada. La verdad, aún faltan bastantes por sacar y tengo muchísimas ganas", relataba.

Anabel está aprovechando también la época estival para hacer distintos talleres de cuentacuentos en varios pueblos. "Yo de dónde me llamen voy. Si tengo la suerte de vender cuatro libros, genial. Lo más importante y gratificante para mí es poder compartir con los niños", postulaba. Llamas ya está pensando en la publicación de una segunda novela. "Quiero que englobe muchas más cosas. La verdad es que la primera también es completa para mí. Yo siempre le digo a la gente que es duro al principio, pero que luego está llena de música, amor y amistad. Quiero que la siguiente trate muchos más temas, más capas", adelantaba.

En relación con esto último, quiso aprovechar para hacer una reflexión acerca del panorama que se observa en la sociedad actualmente en comparación con lo que ha vivido. "Antes luchábamos por la libertad, por salir, por tener nuestro espacio y ahora todos queremos más, queremos más porque hay más. El mundo nos ofrece muchísimo. Creo que se ha perdido un poco esa rebeldía que existía en nuestros años. No creo que haga falta una revolución como tal, pero sí hace falta moverse. Veo mucho sensacionalismo en las redes sociales, pero a lo mejor no tanta valentía para parar una situación", concluía.