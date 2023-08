Aparece el primer nido de Vespa velutina, la comunmente conocida como avispa asiática, en la provincia de Zamora. El nido, de un tamaño "aproximadamente como un balón de fútbol" ha aparecido en un almendro ubicado en una zona privada en Villabrázaro. Su retirada está prevista esta noche siguiendo el protocolo establecido desde Medio Ambiente.

La aparición de este nido, esta misma semana, causa preocupación entre los apicultores de la provincia por las consecuencias que puede tener para las abejas, de las que se alimenta. El secretario de Apis Durii, Francisco Alonso, lamenta que no se hayan puesto medidas preventivas para frenar la expansión de esta especie invasora y que obliga ahora a soluciones "sin duda mucho más costosas".

Alonso explica que "es algo con lo que vamos a tener que convivir. Por eliminar un nido no vamos a acabar con la plaga. Tenía que haber una patrulla encargada de realizar esas labores de prevención. La prevención es una buena inversión".

Aviso al 112

Fue un vecino de Villabrázaro el que alertó al 112 del hallazgo del nido y el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora activó el protocolo establecido para estos casos. Son los técnicos de Medio Ambiente los que evalúan que se trata efectivamente de velutina y después los bomberos con material indicado para ello los que retiran el nido. "Es lo que hay que hacer. Si alguien descubre algún nido de avispa asiática debe de hacer lo mismo que si es de otra avispa, llamar a emergencias", señala la asociación de apicultores.

Cree también Alonso que hay que hacer trampeos en los primeros meses del año porque es cuando todos los ejemplares que se capturen son reinas maduras fecundadas. "Ahora los trampeos sirven de monitoreo, más que de control de esta especie. Es importante también hacer desbroces, sobre todo, de zonas con frutales. Porque de no hacer prevención y si las temperaturas siguen subiendo la carga de la velutina no va a permitri la actividad de los apicultores", lamentó.

Recuerda Alonso que los nidos de velutina pueden llegar a albergar 16.000 individos y tener metro y medio de diámetro. "Es cierto que no es lo normal encontrar estos nidos", reconoce.

Ejemplares "sueltos"

Fue en 2018 la primera vez que se vio en Zamora un ejemplar de velutina. En la zona de La Tejera, en Hermisende y se encargó de retirarlo la Cámara Municipal de Braganza. "Allí no se han vuelto a ver. Un año después volvió a avistarse un ejemplar en Fermoselle en la zona de Ambas Aguas y fue Portugar quien activó el sistema de búsqueda. "No vieron ningún nido, pero en España no se buscó nada".

El pasado año aparecieron en Villadejo de la Sierra y Navianos de Valverde y hasta ahora no se habían vuelto a ver. "Las avispas las vemos porque las dos patas de la alimentación de la velutina por un lado son los azúcares (frutas en descomposición) y la proteína, la carne, y come principalmente abejas", explica.