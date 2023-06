La primera sesión plenaria del mandato en Benavente ha sorteado las mesas electorales del 23-J, un asunto de mero trámite que no ha venido precedido por la celebración de la Junta de Portavoces, que la oposición considera preceptiva "tal y como establece el Reglamento Orgánico Municipal".

El artículo 41.3 establece que la Junta de Portavoces "se reunirá con carácter obligatorio de forma previa a la celebración de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno, procediendo el alcalde a someter a consulto los órdenes del día de dichas sesiones y los portavoces a informar de la proposiciones, ruegos, preguntas y asuntos de urgencia que prevean plantear en dichos Plenos".

"No me vale que puedan decir que no hay junta de portavoces porque no se ha celebrado el pleno de organización del Ayuntamiento porque el reglamento es muy claro", ha defendido tras la sesión el exalcalde y portavoz del PSOE, Luciano Huerga.

La sesión ha comenzado también sin el hasta ahora habitual minuto de silencio por la violencia de las víctimas de violencia de género, lo que para PSOE e IU consituye una declaración de intenciones de la alcaldesa, Beatriz Asensio,y el nuevo equipo de Gobierno.

El portavoz socialista ha lamentado la supresión sin explicación de este acto habitual hasta ahora en todas las sesiones. "Sin junta de portavoces y sin minuto de silencio. Estos son los ejemplos de transparencia y solidaridad desde el primer día", ha dicho.

Huerga cree que lo ocurrido evidencia que "lo único que le preocupa al nuevo equipo es el reparto de sueldos y sillones, no la delegación de funciones para que haya Concejalías y se puedan poner a trabajar inmediatamente".