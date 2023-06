El IES León Felipe de Benavente ha logrado la tercera mejor nota media en la EBAU en el distrito universitario de Salamanca con un 9,84, y sin duda a ello ha contribuido también el 13,82 de nota final de acceso logrado por la alumna de 18 años Verónica Fernández Zamora, la tercera mejor calificación de Castilla y León y la primera de la provincia de Zamora en la prueba.

"Esta mañana cuando he abierto el correo y he visto la nota he flipado. Confieso que se me han caído las lagrimas", explica Verónica. Desde niña ha sentido vocación por la enseñanza y a pesar de que con su nota podría estudiar cualquier carrera, seguirá el camino que la gusta y estudiará un doble grado de Educación Intantil y Primaria.

"La EBAU ha sido más fácil de lo que me esperaba", contesta cuando se la pregunta por la dificultad de la prueba. "Fue la impresión que tuve al ver los ejercicios. Habiendo estudiado durante el curso y habiendo preparado la prueba la verdad es que era fácil al poder elegir incluso entre varios ejercicios".

Verónica obtuvo una de las tres matrículas del IES León Felipe al finalizar el Bachillerato hace apenas tres semanas y en la EBAU ha conseguido un 10 en Historia, Matemáticas e Inglés; un 9,9 en Química y un 9,5 e Lengua. Ahora su vocación marcará su futuro, que se intuye brillante.

Los alumnos con mejores notas en la convocatoria ordinaria de junio en cada campus corresponden a los siguientes centros: I.E.S. Vaguada de la Palma (Salamanca), con un 9,95; I.E.S. Jorge Santayana (Ávila), con un 9,91; y el I.E.S. León Felipe (Zamora), con un 9,84.