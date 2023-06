Tarde taurina en Benavente. A pesar de las inclemencias del tiempo, y la intermitente lluvia las sueltas de vacas, vaquillas y novillos han podido llevarse a cabo.

A las siete de la tarde se dieron cita los abanderados de las doce peñas oficiales para realizar un simbólico acto de hermanamiento. No faltaron sustos, resbalones y más que una contusión por caídas.

La suelta de las vacas dio paso a la XVI Vaca de la Sangría, de la peña no oficial No Te Embales. La vaca Romera que era la que tenían previsto soltar en este espectáculo tuvo un “percance y “gracias a la gestión del Ayuntamiento de Benavente y de la empresa Hermanos Bragado ha sido sustituida por otra, de la finca de la misma empresa de Fuentespreadas. La vaca salió en cuanto paró por unos minutos la lluvia y protagonizó una bonita carrera en la que no faltó alguna que otra embestida.

Y hubo suelta de novillos pero la tormenta obligó a suspender la segunda suelta. Un hombre tuvo que ser trasladado a Zamora con traumatismo cráneo encefálico tras sufrir un fuerte golpe de un cabestro contra una valla.

Benavente espera ya a Belador, el torito de mañana sábado.