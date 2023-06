Fiestas del Toro en Benavente: Risas, revolcones y algún que otro susto en el "Juego de la NTE"

Si algo caracteriza las propuestas de la peña no oficial No Te Embales es la diversión. En la tarde de ayer han organizado una ronda de juegos, con vaquillas como protagonistas, en la que hasta diez peñas no oficiales lo han dado por lograr sumar puntos a lo largo de la competición.

Los Alhambra han sido finalmente los que consiguieron más puntos en las diversas pruebas organizadas en la Plaza de Toros de Benavente, donde se han acercado grupos de amigos para pasar, sobre todo, una tarde divertida antes de la llegada del toro enmaromado Rencoroso y el torito del alba de esta mañana.

La cita en la Plaza de Toros dio comienzo con una exhibición de toreo a cargo del novillero benaventano Adrián Gabella, peñista de Popeye y que contó con un público entregado y parte de la peña que acompañó la exhibición con la música de la charanga para comenzar con más animación la tarde del martes. El de Benavente mostró sus cualidades ante un novillo con poca fuerza pero no faltó la ovación del público a cada pase del capote.

Comenzó después "El Juego de la NTE", una de las peñas oficiales que cada año aporta novedades al programa festivo. En esta ocasión han optado por una ronda de juegos en la que diez peñas no oficiales han hecho lo posible por sumar puntos, y librarse de las embestidas de las vaquillas. La Xtarraska, GSK, El Zulo, Sonora.va, Barco Judío, No te Metas, MSF, BjPanters, LCD o Los Alhambra han puesto la nota de diversión a esta tarde taurina.

Comenzaron con una prueba sin vaca para fijar la posición que cada uno de los equipos tomarían en la siguiente prueba del tancredo. Hubo muchos sustos y saltos de los participantes para todos los gustos, también algún que otro revolcón. La prueba al alimón y el soga-tira fueron otras de las propuestas. Además, participaron durante la tarde jóvenes de Artes Escénicas Mari Jose y el benaventano Flaco Mamba. El público estuvo entregado al espectáculo.