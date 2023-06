Fiestas del Toro en Benavente: Color y música con las peñas

Las peñas del Toro son sin duda el alma de las fiestas. Con ellas comienza la diversión por las calles de Benavente en el día del chupinazo y no finaliza hasta el próximo sábado. Son doce este año las peñas oficiales y, aunque cada una funciona de m

odo independiente, la Coordinadora de Peñas ha logrado buscar entre ellas un punto de encuentro para la organización de desfiles oficiales y actos previstos para toda esta semana.

El desfile de ayer es uno de los más esperados por los benaventanos que se unen al jolgorio animados por la música de más de más de una docena de charangas. Y es que algunas peñas como Garrafón para este día ha vuelto a traer dos charangas. Este año, además, algunas peñas no oficiales también han querido aportar su granito de arena al desfile inaugural. No han faltado entre los participantes la No Te Embales, Taitán Manitú o Gente del Toro. El intercambio de pegatinas es también un clásico de este día.