Blanco: "Quiero formar gobierno en Benavente con el PP y creo que llegaremos a un acuerdo"

Eugenio Blanco, empresario de 61 años y candidato de Vox, tiene la llave del futuro gobierno municipal de Benavente y tiende la mano al Partido Popular para formarlo. "Queremos gobernar con el PP y creo que llegaremos a un acuerdo. Beatriz será la alcaldesa, pero si prefiere gobernar en minoría tendrá una legislatura complicada", advierte.

Dos días después de las elecciones no ha habido aún ningún contacto oficial entre ambos partidos, según explica, pero confía en que el Partido Popular le llame cuanto antes "para sentarnos y hablar de nuestras propuestas".

Eugenio Blanco aclara ante todo que en ningún momento se ha planteado ser alcalde. "No tiene sentido y ni se me ha pasado por la cabeza. Tengo la fuerza que tengo y con ella aspiro a que se hagan eco de mi programa, pero no me corresponde ser alcalde. No sería ético y en ningún momento me he planteado lo que ocurrió con Saldaña", en referencia al Gobierno municipal de 1987.

El futuro concejal de Vox también deja claro que cualquier acuerdo pasará estampar la firma "en un documento que recoja unas directrices públicas y transparentes para que todo el mundo sepa lo que hay". "No es un cheque en blanco ni Vox será el felpudo de nadie. Quiero aportar mis ideas y apostar por lo mejor para Benavente, lo hagamos nosotros, el PSOE o IU, porque somos 17 concejales y apoyaré las propuestas que sean buenas para Benavente las haga quien las haga", asegura tajante.

Blanco también deja claro que apoyará el Puerta del Noroeste, como recoge su programa, porque "es necesario no perder más tiempo y atraer empresas para levantar la economía. Hay mucha necesidad", subraya.