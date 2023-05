Mario Bragado: "Las fiestas del Toro Enmaromado de Benavente no han corrido peligro en ningún momento"

"Las fiestas del Toro Enmaromado ni corren ni han corrido peligro en ningún momento". Así lo asegura el empresario taurino Mario Bragado, que ha lamentado "el daño" que causan "informaciones inexactas que no son verdad".

Bragado ha aclarado que la renuncia al último año de su contrato, el actual, "se ha debido a que no hemos podido cumplir con la cláusula de ofrecer un seguro de asistencia sanitaria ilimitada como hemos hecho hasta ahora".

La empresa Hermanos Bragado concursó y presentó oferta al Pliego Taurino de la Concejalía de Fiestas en el año 2018 y lo ganó. Una de las condiciones contractuales, además del suministro de novillos, toritos del alba y vaquillas, era la concertación de un seguro de asistencia sanitaria ilimitada en la celebración de todos los festejos.

Las razones de la renuncia

El contrato tenía una duración de dos años con una prórroga de otros dos. Bragado cumplió el contrato en 2018 y 2019. Luego llegó la pandemia. Reanudó el cumplimiento de su oferta en 2022, pero este año las empresas aseguradoras no han aceptado concertar el seguro de asistencia sanitaria ilimitada.

"Llevo 30 años trabajando en Benavente. Siempre hemos cumplido el contrato. Este año las empresas aseguradoras me han estado dando largas y en el último momento me han dicho que no. Se lo comuniqué al Ayuntamiento y he renunciado al contrato al no poder cumplir con esta condición. Esto es todo lo que ha pasado y no pasa nada, porque se ha sacado un nuevo pliego de condiciones y hay tiempo suficiente para organizarlo todo y tener todas las reses", explica.

El nuevo pliego

El nuevo pliego de condiciones permite recibir ofertas hasta el día 23. Se abrirán el día 25. La contratación a la mejor oferta se realizará de forma inmediata. El presupuesto es de 40.000 euros y nada ha variado con respecto al anterior pliego, el de 2018 salvo el seguro de asistencia sanitaria, que ya no será ilimitado debido a la posición de las compañías aseguradoras.

"Nosotros estamos estudiando el pliego. No porque haya cambiado, sino porque lo que queremos es ofertar el mejor seguro de asistencia sanitaria posible para los corredores, para el Ayuntamiento y para la empresa. Además, se pueden presentar más empresas y vuelvo a repetir que estamos a tiempo y la fiesta no corre ningún peligro", reitera.

La Concejalía de Fiestas inició la pasada semana el proceso de licitación para la adjudicación del pliego, que incluye ocho novillos y ocho utreros, los toritos del alba y vaquillas. El pliego no incluye ni afecta al Toro Enmaromado de Benavente, Rencoroso. Las ofertas para los novillos, vaquillas y toritos, para las fiestas, se abren la próxima semana.

La edil Patricia Martín informó a los concejales del PP y CS de la renuncia del empresario en la Comisión de Hacienda el martes a primera hora de la mañana. Diez minutos después de la sesión, el asunto se había filtrado.

La Concejalía aclaró en un comunicado posterior que la situación actual del mercado de los seguros para los festejos taurinos "está mostrando la imposibilidad de poder contratar por no ofertarse por las compañías por encima de la obligación legal del Reglamento Taurino de la Junta" y cargó contra "las noticias falsas e interesadas, las cuales no han sido objeto de contraste o información solicitada alguna" en un medio digital local.

"Lamentamos profundamente que existan medios de desinformación, carentes de ética periodística alguna y sólamente interesados en generar preocupación y crispación constante en la ciudadanía, a fin de dañar la imagen pública del Ayuntamiento, los cuales no respetan mínimamente la veracidad y cuestiones tan importantes como son las fiestas del Toro Enmaromado y sus festejos taurinos", proclamó.