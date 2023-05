Agricultores de Benavente y comarca ruegan agua al patrón

Benavente y los pueblos de la comarca de Los Valles han celebrado el día de San Isidro con procesiones, rogativas al santo, bendición de campos y encuentros y celebraciones de fraternidad. La celebración no es lo que era, recuerdan algunos vecinos, que en el caso de Benavente se hace de modo testimonial puesto que de los presentes en la celebración tan solo uno de ellos era agricultor. Se trata de Maxi Barrio Muñiz que lleva más de 50 años dedicándose al campo y asegura que nunca había visto un año tan malo como este para el campo. "La situación es ahora crítica. Aparte de lo mal que veníamos estamos soportando un importante sequía. Habrá que confiar en San Isidro", señalaba El presidente de la Junta Agropecuaria apuntaba que "hoy están regando, porque te marcan cuándo tienes que regar y no puedes hacerlo en otro momento", señaló y lamentó que "hoy en día no hay futuro, no tenemos relevo generacional, nosotros ya estamos de salida".

En Benavente tras la misa tuvo lugar la procesión con el santo y la simbólica bendición del campo antes de volver al templo de San Juan. En otras localidades como Santa Cristina, Matilla de Arzón, Camarzana de Tera o Coomonte también han celebrado su tradicional procesión y bendición de campos. Los agricultores de Coomonte se acuerdan de la humildad y sencillez de San Isidro para pedir prosperidad a sus campos. Precisamente en la homilía recordó esos valores del santo patrón. La Junta de Agricultores y Ganaderos, organizadora de los actos invitó a los vecinos a una chocolatada. En Matilla tuvieron comida de fraternidad y no han faltado las rogativas en Camarzana.