"Me he inspirado en todo lo que son los momentos y la esencia de la fiesta. He intentado meter símbolos como el Toro Enmaromado, la Virgen de la Vega y el castillo, y todo ello dándole un toque colorido y de felicidad al cartel".

Son palabras de Javier de Castro, el flamante ganador del cartel del Toro Enmaromado 2023 con su trabajo "Enmaromados, y más flamante si cabe porque es natural de la Santa María d de la Vega, diseñador de profesión y es el primer certamen al que se presenta. Para confeccionar su obra, De Castro ha usado Adobe Illustrator y una paleta de cinco colores a los que ha añadido variantes de degradado. Desde hace tres años teletrabaja para una empresa en Madrid desde su domicilio de Santa María de la Vega. "Enmaromados", así es el cartel del Toro de Benavente "Sólo me he presentado a este concurso, me hacía ilusión intentar ganarlo, y estoy muy feliz porque haya salido mi obra ganadora", ha explicado el joven de 24 años durante el acto de presentación de su trabajo y la apertura de la exposición con los 38 carteles participantes cuya calidad general ha elogiado De Castro. El ganador, que recibirá un premio en metálico de 1.000 euros, ha estado acompañado de la concejala de Fiestas, Patricia Martín, que ha explicado que tres obras fueron desechadas por diferentes motivos. Martín se ha congratulado de la elección del jurado. "Es una obra tan colorida que define perfectamente lo que son las fiestas del Toro Enmaromado, con mucho color, con mucha alegría y que tiene las señas de identidad de las fiestas, que es el Toro Enmaromado y la Virgen de la Vega". "Estoy muy contenta porque además Javier es de la zona, de Santa María de la Vega, y nadie como los benaventanos o como la gente que vive en la comarca puede conocer las fiestas del Toro Enmaromado y los elementos fundamentales que las definen y plasmarlo en una obra", ha añadido.