Benavente: El Puerta del Noroeste, desbloqueado

"Es un día de alegría y estoy seguro de que también para la inmensa mayoría de la ciudad. Por primera vez Benavente estará capacitado para el asentamiento de grandes empresas del transporte y la logística y para ser el referente del tráfico de mercancías en el noroeste de España. Ahora sí Benavente es dueño de su futuro y podrá crear los 1.800 puestos de trabajo que determinaba el estudio de viabilidad".

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, que asistió al Pleno de la Diputación, compareció en una rueda de prensa a última hora de la mañana para anunciar el desbloqueo del proyecto. Con la financiación de la institución provincial certificada, que se suma a la de la Junta del mes de marzo, el Ayuntamiento aprobará ahora en un Pleno extraordinario el plan plurianual de gasto y la Junta de Gobierno seguidamente hará lo propio con los proyectos de urbanización, parcelación y las expropiaciones.

El proceso durará entre ocho y nueve meses. "A finales del primer trimestre de 2024 debería estar terminada la tramitación administrativa y comenzar las obras", ha previsto Huerga, que al igual que la concejala de Urbanismo, Sandra Veleda, han insistido en recordar que el Ayuntamiento tenía los proyectos desde el mes de octubre y que únicamente faltaba la certificación de la financiación de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Zamora.

La aprobación del compromiso del gasto plurianual no requiere exposición pública. Tras el acuerdo de pleno es aplicable. "Para poder llevar el punto a la aprobación del pleno se necesita la remisión cuanto antes del certificado expedido por la Diputación Provincial sobre la aprobación de su acuerdo. Si recibimos el certificado entre el martes y el miércoles de la próxima semana el pleno, estiman los técnicos municipales, que podría celebrarse el próximo 19 de mayo. Si llega más tarde de esas fechas todo se retrasaría así que esperamos que la Diputación sea diligente y no demore más los plazos y actuaciones", ha detallado.

Posteriormente, el ayuntamiento, comenzará la aprobación del Proyecto de Actuación, que incluye Urbanización y Reparcelación, así como actuaciones complementarias de Expropiación por tasación conjunta.

El sistema de gestión propuesto es el de Cooperación, en el que el Ayuntamiento actúa como urbanizador y los propietarios cooperan con la aportación de terrenos. El sistema complementario de expropiación será de aplicación a los propietarios que ya han manifestado su voluntad de ser expropiados o a quienes lo soliciten posteriormente o incumplan sus deberes de pago y otras obligaciones.

La tramitación requiere la aprobación inicial de la Junta de Gobierno y la apertura del proceso de información pública durante un mes con notificación a todos los propietarios y titulares de derechos, y un informe sobre las alegaciones en caso de que las hubiese. En este caso se produciría la aprobación definitiva.

Paralelamente se aprobará el proyecto y el expediente de expropiación, porque la reparcelación no puede completarse definitivamente hasta que no se incorporen los terrenos expropiados. Finalmente, la reparcelación deberá adecuarse en la aprobación definitiva a la disponibilidad de los terrenos expropiados. En total se desarrollarán algo más de 58 hectáreas.

La Diputación aprueba los 3,3 millones para el polígono logístico

Hubo consenso y buenos propósitos para seguir adelante en esta senda del trabajo conjunto por el bien común durante el Pleno de la Diputación que aprobó el convenio entre la institución y el Ayuntamiento para financiar con 3,3 millones el Polígono Puerta del Noroeste. Y era, efectivamente, un paso fundamental para que el proyecto llegue a buen puerto. Pero cada cual dejó sus "puyitas" al adversario responsabilizándose socialistas y populares de que las cosas no hayan podido salir antes. Con el alcalde, Luciano Huerga siguiendo atentamente el Pleno de la Diputación desde los asientos del público su concejala de Urbanismo, Sandra Veleda actuó en este punto como portavoz del grupo de diputados socialistas para felicitarse por el acuerdo y agradecer sobre todo al presidente provincial, Francisco Requejo y el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, que hayan tenido un comportamiento muy diferente al de épocas anteriores cuando desde Zamora y Valladolid "se dedicaban a poner palos en las ruedas" Se refirió incluso a palabras de dirigentes provinciales en una comisión que dijeron "A Benavente, ni agua". El portavoz del equipo de Gobierno, José María Barrios se mostró molesto con las palabras de Veleda, ya que, dijo, ya hubo un primer convenio con el Ayuntamiento de un millón de euros que caducó el 31 de diciembre de 2022, pero porque fue el Consistorio benaventano el que "no había hecho su trabajo. Comprendo que el Ayuntamiento ha podido sufrir retrasos y errores, a todos nos puede pasar, pero hay que asumirlos y no echar la culpa a otro, a la Diputación o a la Junta". Destacó que ambas instituciones van a poner una importantísima financiación para el polígono benaventano (el 90% dijo, aunque si pone 3,3 millones también el Ayuntamiento sería el 70% aproximadamente). En definitiva, todo el mundo se conjura para trabajar unido en el futuro y que Benavente atraiga empresas y empleo. Hasta la próxima bronca.