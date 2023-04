Teodoro Vecino, presidente de Iniciativas Ropelanas: "La cultura es parte de la solución a la despoblación, crea actividad y vínculos"

Poner en valor el territorio y revitalizarlo. Esto también es posible en la España Vaciada, en pueblos como Fuentes de Ropel con unos 370 habitantes que ha logrado gracias a su Asociación Cultural Iniciativas Ropelanas, y a la implicación de los vecinos, ofrecer la posibilidad de disfrutar de iniciativas culturales de todo tipo en el medio rural pero también un lugar de encuentro, de crear sinergias entre la gente de la zona y los pueblos de las comarcas de Los Valles y Tierra de Campos. Su presidente es Teodoro Vecino, que acaba de renovar los cargos de presidente de una asociación que cuenta ya con 837 socios, todo un récord.

–¿Cómo es posible contar con más del doble de socios que la población censada en el pueblo?

–Yo creo que es posible porque la asociación no aborda solo una franja de edad o una actividad concreta. Es una actividad que trabaja para todos, desde los niños a las personas mayores. Y que, además de los actos propiamente culturales, de teatro, música, exposiciones o danza, desarrolla eventos deportivos y sociales. Es difícil que haya algo que no le guste a alguien. Muchos de los socios tienen raíces en Fuentes de Ropel. Es gente que por diversas razones no vive todo el año en el pueblo pero que gracias a las propuestas que hacemos para todos tiene un motivo para volver a Fuentes por una temporada a lo largo del año.

–Habéis logrado crear un sentimiento de pertenencia al pueblo.

–Sí porque es gente que aunque esté fuera se siente ropelana. La asociación ha fomentado crear ese vínculo con el pueblo. Porque hay algunos que si no fuera por las actividades e iniciativas que plantemos en lugar de estar un mes en el pueblo estarían solo unos días. Hay grupos de niños y jóvenes que tienen un vínculo en este pueblo y un motivo para venir. Es una buena semilla, para que las amistades se mantengan a lo largo de los años.

–Prioritario para esa labor de crear sinergias, de ofrecer alternativas e ocio o culturales en la zona rural contar con la implicación de la gente.

–Evidentemente no se entiende sin la participación y la colaboración de los vecinos. Los eventos más grandes necesitan gente que esté implicada a preparar y organizar. Es una especie de contraprestación, si no es imposible. Toda la gente de la asociación es voluntaria. Y lo que buscamos también es fomentar no solo la cultura en el pueblo, sino que promocionamos y ponemos en valor a la gente de esta zona y de la comarca. Contamos con grupos de teatro y de música comarcales o provinciales, se dan a conocer agrupaciones de la zona. Es también para ellos una contraprestación para ellos.

–¿Cómo se gestiona económicamente una asociación como esta?

–Fundamentalmente la asociación se mantiene con las cuotas de los socios. Contamos con unos 500 socios adultos que pagan una cuota simbólica anual de 10 euros y habrá también unos 100 socios juveniles que pagan 5 euros al año. Esa es la base fundamental de nuestro presupuesto. Después tenemos una serie de casas comerciales del pueblo y la comarca que nos apoyan. Son unas treinta y cinco colaboraciones de empresas. Y realizamos actividades como rifas para recaudar más fondos para las actividades.

–¿Y la implicación de las instituciones cómo es?

–Ahí sí que estamos desencantados. No tenemos apenas apoyo con la amplia programación que tenemos y la vida que damos al pueblo. El Ayuntamiento de Fuentes apenas se involucra y contamos con su aportación ridícula de 300 euros al año con todo lo que hacemos. Y, por otro lado, está la Diputación de Zamora que la convocatoria de subvenciones salió el año pasado en junio, se ha resuelto en diciembre para las actividades de 2022 y aún estamos esperando que nos ingresen los 1.700 euros que hemos tenido ya que pagar y justificar. Nos dicen que hay falta de personal y que están a la espera, pero no sabemos nada más de ese dinero.

–La actividad que realiza Iniciativas Ropelanas ¿puede ser parte de la solución al abandono de los pueblos?

–Es parte de la solución pero no es la solución. A través de la cultura hemos conseguido que los ropelanos vuelvan al pueblo. Pero además viene gente de otros pueblos a participar de la vida en Fuentes de Ropel. Eso genera actividad para los negocios del pueblo, para la hostelería, para la panadería. Porque la mayoría de las actividades se hacen en la calle. Es muy positivo para el pueblo en general. Hay gente que se queda aquí todo el verano. Si está aquí consume aquí o en otros pueblos de la comarca.

–En los últimos años también promovéis iniciativas sociales y solidarias para colaborar con otras asociaciones, con gran participación.

–Sí tenemos la carrera popular benéfica, un festival solidario con artistas locales y comarcales con una importante parte culinaria en la que participa mucha gente para recaudar fondos euro a euro.

–¿El programa de este año ya está cerrado?

–Las líneas y actuaciones generales sí, pero hay que concretar algunas iniciativas. Empezaremos el 10 o 12 de junio hasta el 20 de agosto. Ya hemos empezado a realizar el calendario. Este año vamos a intentar que haya grupos de gente para la organización de actividades concretas. Estamos muy ilusionados después de tantos años, yo llevo de presidente desde 2014, porque se siguen haciendo socios nuevos, este año ya van doce más y se va sumando gente a todas las actividades que hacemos. El pueblo y la gente lo merecen.