"Participar en Miss World España va a ser para mí una experiencia única"

Sofía Huerga Huerga (1999) cumplirá 24 años en pleno certamen de Miss World España, donde representará a la provincia de Zamora. Natural de San Cristóbal de Entreviñas, licenciada en Farmacia y amante de la moda, los animales, el deporte y los viajes, Sofía Huerga desgrana en esta entrevista sus impresiones a menos de diez días de que arranque el concurso en Tenerife y como se está preparando para afrontarlo.

–¿Cómo surgió su candidatura a este certamen y como recibió la noticia de su selección?

–Mi candidatura surgió por mi hermana. Fue ella quien me presentó al certamen sin yo saber nada. El director nacional me hizo una video llamada confirmándome que sería la próxima Míss World Zamora

–¿Cuándo y dónde será este año el concurso y qué preparativos previos deberá realizar, si es que son necesarios?

–El certamen tendrá lugar en Los Realejos (Tenerife) entre el 30 de abril y el 7 de mayo, siendo el día 6 la gran final. Obviamente he realizado previos preparativos tanto de moda y looks como físicos y mentales

–A nivel personal, ¿está cuidándose especialmente para la cita?

–Especialmente estoy cuidando más mi alimentación, también cuido mi físico.

–Conociendo ya todas las candidatas y los mecanismos de elección, ¿cómo ve y afronta esta prueba?

–Con mucha tranquilidad, la verdad, porque creo que para mí va a ser una experiencia única y que la convivencia con las demás candidatas a Miss España va a crear lazos de amistad, además de aprender sobre el mundo de la moda que tanto me gusta.

–En qué va a consistir el certamen. Cuáles serán las actividades en las que participará durante esos días.

–Se disputarán cinco pruebas en el camino de la final: belleza con propósito, multimedia, deportes, talento y top model. Estos eventos son la manera de darse a conocer y una gran oportunidad para conseguir puntos para la clasificación final.

–¿Qué opina sobre el feminismo?

–Me parece que todas las personas somos igualmente dignas y me duele que haya un trato distinto si eres hombre o mujer. Pero también me niego a que alguien me diga lo que es ser mujer por pertenecer a un grupo feminista o con las siglas de un partido o de otro.

–Hay personas y colectivos que creen que este tipo de certámenes contribuyen a la cosificación de la mujer ¿Qué opina?

–Que a todos nos gusta lo bonito. Si la belleza física va unida a un buen corazón eres una persona admirable. Si el certamen miss España muestra a unas mujeres guapas que se preocupan por los problemas sociales y que quieren dar visibilidad a su tierra porque la quieren, no creo que sea cosificar a la mujer.

–¿Son compatibles los concursos de belleza y el feminismo y la defensa de los derechos de la mujer?

–Por supuesto. Ya que el certamen no pretende únicamente mostrar la belleza exterior sino a la persona que tiene unas grandes virtudes, de ahí las distintas pruebas que se van a celebrar. Lo de ser una guapa tontita ya pasó a la historia.

–Los certámenes de belleza pueden ser lanzaderas hacia el mundo de la moda y de la publicidad. ¿Estás vías le interesan?

Sinceramente no es mi objetivo. Pienso únicamente en esta gran experiencia que voy a tener y disfrutarla a tope. Lo que venga después ya se verá, pero ahora mismo no me preocupa ni me obsesiona.

–Cómo cree que será la experiencia de participar en este certamen.

–Participar en un certamen como este reúne muchas de las cosas que me hace feliz y daré lo mejor de mí para ganar.