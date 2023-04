La música de las charangas no ha cesado en la jornada del domingo de La Veguilla en Benavente y las calles de la zona centro han vuelto a vibrar con sus sones tradicionales y también temas más modernos, pero todos ellos con gran animación. Han sido cuatro peñas oficiales las que este año se han animado a poner en la jornada del domingo una charanga en las calles.

Trevinca, Badenes, Garrafón y La Argolla son las peñas que han logrado llevar consigo a decenas de personas que no han dudado en unirse a su pasacalles, en distintas horas del día. Pero también otras agrupaciones de peñistas, no oficiales, como "Qué pasa cagao", se han sumado a la diversión contratando charanga para la tarde noche del domingo. La animación musical no faltó por la noche con el benaventano Ángel Sevilla y el grupo Mojinos Escozíos.